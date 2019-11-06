NYT: в Ливию прибыли около 200 российских наёмников

За последние полтора месяца в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе несколько снайперов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных ливийских чиновников и западных дипломатов.

Как рассказал собеседник издания в структурах безопасности Евросоюза , ливийские врачи все чаще наблюдают у пострадавших ранения без выходного отверстия, характерные для оружия, которым обычно пользуются российские снайперы. А сами раны похожие на те, что получали участники вооруженного конфликтав Донбассе.

По словам источников The New York Times, участвующие в конфликте в Ливии снайперы относятся к российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Боевые действия в Ливии продолжаются уже несколько лет, однако официально Россия не принимает в них участия.

Российские наёмники оказывают военную поддержку войскам генерала Халифы Хафтара, которые осадили столицу республики Триполи. Сам город контролируется признанным международным сообществом Правительством национального согласия. Поддержку ему оказывают западная коалиция во главе с США и Турция.

В марте The Telegraph писал, что численность наёмников "Вагнера" в Ливии составляет не менее 300 человек.

25 сентября ​агентство Bloomberg сообщило о переброске в страну более сотни бойцов "ЧВК Вагнера". Спустя неделю "Медуза" сообщила, что несколько десятков российских наемников погибли во время авианалета в Ливии. Изданию удалось узнать имена трёх погибших. Позже расследовательская группа Conflict Intelligence Team назвала имя ещё одного погибшего в Ливии россиянина, который мог служить в "ЧВК Вагнера".

В ноябре прошлого года предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с "ЧВК Вагнера", присутствовал на официальных переговорах в Кремле между министром обороны России Сергеем Шойгу и генералом Хафтаром.