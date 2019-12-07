В Париже забастовка на транспорте осложнила предновогоднюю торговлю

За три недели до Рождества, главные парижские универмаги, как например Galeries Lafayette и Printemps, малолюдны - из-за продолжающейся забастовки французских транспортников. В субботу, владельцы торговых центров выразили опасения, что если забастовка не прекратится, это причинит серьёзный ущерб рождественской торговле. Об этом сообщает France24.

Бастующие работники общественного транспорта выступают против пенсионной реформы. В то же время, транспортные компании блокируют дороги, протестуя против повышения цен на дизельное топливо. Присоединились к протестам и участники движения "жёлтых жилетов".

В Парижском метрополитене только две линии из 14-ти работают в нормальном режиме - по ним курсируют автоматические поезда без машинистов. Остальные ветки остаются либо полностью, либо частично закрытыми. О сроках продолжения забастовки пока не сообщалось.

В компании SNCF — операторе французских железных дорог — сообщили об отмене значительной части скоростных поездов, региональных и пригородных электричек по всей Франции. Об этом информирует RFI.

Дирекция гражданской авиации сообщила в субботу, что на эти выходные не планируется отмены внутренних и международных авиарейсов.