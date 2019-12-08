Северная Корея: денуклеаризация с США больше не обсуждается

Ядерное разоружение Северной Кореи больше не является предметом переговоров с США, заявил посол КНДР в ООН Ким Сонг. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Нам не нужны длительные переговоры с США", – заявил Сонг. Он назвал диалог, к которому стремился Вашингтон, "уловкой с экономией времени в интересах американской внутренней политики в преддверии президентских выборов".

Также накануне Пхеньян заявил об "очень важных испытаниях" на ракетном полигоне Сохэ. Они якобы окажут значительное влияние на стратегическое положение страны в ближайшем будущем. Тогда же CNN, основываясь на спутниковых снимках полигона Сохэ, сообщало о готовности Северной Кореи возобновить испытания ракетных двигателей.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял о "новом пути" в следующем году, не раскрыв детали. Это может означать возобновление испытаний ядерных бомб и ракет большой дальности, которые были прекращены в 2017 году, отмечает Reuters. Трамп называл это ключевой победой в диалоге двух стран.

На прошлой неделе северокорейский МИД снова призвал Вашингтон выработать более гибкую позицию на переговорах по денуклеаризации и решить, "какой рождественский подарок" они получат. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что удивлён недружественным заявлениям Пхеньяна.

Стороны проводят рабочие встречи, обсуждая полное прекращение ядерной программы Северной Корей, но о прогрессе пока не сообщали. Пхеньян настаивает на снятии американских санкций и остановке совместных военных учений США и Южной Кореи.

С мая этого года Пхеньян провёл не менее 13 ракетных испытаний.