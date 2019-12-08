Десятки тысяч жителей Гонконга вышли на согласованную властями акцию

Десятки тысяч протестующих вышли на новый митинг в центре Гонконга. Это первая с начала августа демонстрация, разрешённая властями. Она приурочена ко Дню прав человека, который отмечают 10 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Активисты прошли по согласованному с полицией маршруту от парка Виктория до Центрального района. В руках жители Гонконга несли плакаты с надписями "Долой слезоточивый газ", "Жестоких полицейских - к правосудию", "Даешь свободу и демократию". Организатором митинга выступает оппозиционное движение "Гражданский фронт за права человека".

Правоохранительные органы предупредили организаторов, что митинг должен пройти мирно и завершиться не позже 22:00 (17:00 по московскому времени). Полиция не исключает, что к шествию примкнули радикальные активисты, которые могут сойти с согласованного маршрута и попытаться устроить беспорядки.

Перед началом антиправительственной акции полиция заявила об аресте 11 человек. У них изъяли оружие, в основном, армейские ножи и петарды. У одного человека – полуавтоматический пистолет.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Сначала жители протестовали против закона об экстрадиции на материковый Китай, который, по их мнению, мог использоваться против диссидентов. Позднее участники протестов стали требовать большей независимости от Китая и проведения демократических реформ. Они также требуют расследования действий полиции во время протестов и амнистии для арестованных активистов.

Акции часто перерастали в стычки с полицией. Сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли водомёты и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. За всё время протестов были арестованы около шести тысяч человек. Один человек погиб.