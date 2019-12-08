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Радио Свобода представляет на ярмарке нон-фикшн книгу Петра Вайля

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В воскресенье вечером на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№ 21 в Москве состоится презентация новой издательской серии "Писатели на Свободе" и первой вышедшей в этой серии книги "Застолье Петра Вайля". Это выпущенный Русской службой Радио Свобода сосместно с издательством Corpus к 70-летию со дня рождения Вайля сборник его выступлений на Радио Свобода.

Книгу составили эссе о русской и западной литературе, о кино, ярких личностях, выставках, путешествиях, кулинарном искусстве, общественно-политических проблемах России. В издание включены воспоминания друзей и коллег писателя, его вдовы, публикуются редкие снимки из личных архивов, фотографии обложек книг. Книгу в 19 часов в зоне семинаров номер 2 комплекса "Гостиный двор" на улице Ильинка представят редактор издательской серии Иван Толстой, поэт Елена Фанайлова, кинокритик Андрей Плахов и писатель-сатирик Виктор Шендерович. Презентация совпадает с 10-летие со дня смерти Вайля.

Пётр Вайль (1949–2009) провёл у микрофона Радио Свобода свыше 20 лет, сперва как внештатный, а с 1989 года как постоянный сотрудник Нью-Йоркского бюро Радио Свобода. В 1992 году возглавил бюро в Нью-Йорке, с 1995 года – сотрудник Пражской редакции Русской службы, помощник директора Русской службы по информационному вещанию. В последние годы жизни занимал пост главного редактора Русской службы. Вайль – автор и соавтор многих интеллектуальных бестселлеров 1980–2000-х годов, в том числе книг "Гений места", "Карта родины", "Стихи про меня", а также вышедших посмертно "Слово в пути" и "Свобода – точка отсчета".

В 2009 году Радио Свобода учредило стипендию "Свободная русская журналистика" имени Петра Вайля, которой удостаиваются лучшие внештатные корреспонденты редакции.

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