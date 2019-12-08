В екатеринбургской галерее искусств заклеили стикерами "обнажёнку"

В Екатеринбурге на художественной выставке, которая проходит в галерее искусств на улице Горького, организаторы заклеили стикерами изображения обнажённых женщин. Под цензуру, в частности, попали картины, на которых изображены богиня Венера и Маргарита из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Один из участников выставки, художник Вадим Тулузуков, заявил, что "ошарашен" произошедшим и сталкивается с подобным впервые.
В свою очередь, директор выставки Андрей Сенников рассказал, что стикеры наклеили по просьбам родителей, которые пришли на мероприятие с детьми и не захотели их "травмировать". Позже стикеры сняли. Сенников подчеркнул, что не считает произошедшее проявлением цензуры, так как сами "картины никто не убирал".
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