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Комитет атлетов ВАДА призвал отстранить Россию от Олимпиады

Председатель комитета атлетов ВАДА, олимпийская чемпионка по лыжам Бекки Скотт из Канады

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Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) накануне рассмотрения вопроса о санкциях в отношении российских спортсменов призвал полностью отстранить их от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщает Би-би-си. По мнению 17 известных в прошлом спортсменов, предложение Международного олимпийского комитета разрешить чистым атлетам из России соревноваться в Японии под нейтральным флагом, является недостаточным наказанием.

Таким образом, комитет атлетов присоединился к требованиям антидопинговых агентств США и Великобритании, которые выступают за максимальные санкции в отношении России.

Девять членов комитета считают, что единственным правильным решением станет полный запрет россиянам выступать на двух следующих Олимпиадах. Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением не только тех, кто играет честно, но и тех, кто старается защищать свои принципы, - говорится в заявлении Комитета атлетов.

Вопрос о четырёхлетнем отстранении российских спортсменов от соревнований будет решаться на заседании исполкома ВАДА 9 декабря.

  • 25 ноября Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года. Кроме того, в течение четырёх лет российский флаг нельзя будет поднимать ни на каких соревнованиях, а российские спортсмены и их персонал смогут участвовать в них только при условии, если им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям. При этом представлять свою страну официально они всё равно не смогут.
  • В Международном олимпийском комитете заявили, что поддержат самые жёсткие санкции в отношении России, включая отстранение сборной от Олимпийских игр.
  • Новые махинации с допинговыми пробами российских спортсменов вскрылись в январе этого года, когда ВАДА получила из московской лаборатории базу данных. Специалисты ассоциации обнаружили, что в ней отсутствуют сотни потенциальных положительных проб.
  • Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Из-за него российская сборная не была допущена к Играм 2016 года. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.
  • На днях в ходе ежегодной пресс-конференции премьер России Дмитрий Медведев признал, что проблема допинга в стране есть, однако, по его словам, "вся нынешняя ситуация напоминает бесконечный антироссийский сериал".
/**/ /**/ У здания РУСАДА в Москве
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