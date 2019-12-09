Комитет атлетов ВАДА призвал отстранить Россию от Олимпиады

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) накануне рассмотрения вопроса о санкциях в отношении российских спортсменов призвал полностью отстранить их от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщает Би-би-си. По мнению 17 известных в прошлом спортсменов, предложение Международного олимпийского комитета разрешить чистым атлетам из России соревноваться в Японии под нейтральным флагом, является недостаточным наказанием.

Таким образом, комитет атлетов присоединился к требованиям антидопинговых агентств США и Великобритании, которые выступают за максимальные санкции в отношении России.

Девять членов комитета считают, что единственным правильным решением станет полный запрет россиянам выступать на двух следующих Олимпиадах. Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением не только тех, кто играет честно, но и тех, кто старается защищать свои принципы, - говорится в заявлении Комитета атлетов.



Вопрос о четырёхлетнем отстранении российских спортсменов от соревнований будет решаться на заседании исполкома ВАДА 9 декабря.