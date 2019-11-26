МОК и ФИФА выступили с заявлениями о санкциях против России

Ведущие международные спортивные организации выступили во вторник с заявлениями по поводу возможного отстранения России от всех международных соревнований из-за новых махинаций с допинговыми пробами.

Так, в Международном олимпийском комитете заявили, что поддержат самые жёсткие санкции в отношении России, включая отстранение сборной от Олимпийских игр. При этом в МОК одобрили идею допустить до соревнований тех российских спортсменов, кто не виновен в махинациях, но под нейтральным флагом.

В Международной федерации футбола заявили, что определятся с возможными санкциями в отношении сборной России не раньше, чем Всемирное антидопинговое агентство озвучит своё окончательное решение. В ФИФА отметили, что находятся в постоянном контакте с ВАДА.

В свою очередь, в Союзе европейских футбольных ассоциаций пока отказались комментировать связанный с Россией допинговый скандал, а также появившуюся информацию о том, что Санкт-Петербург могут лишить проведения матчей чемпионата Европы 2020 года и финала Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году. В российском оргкомитете заявили, что продолжают подготовку к проведению соревнований в штатном режиме, а возможные санкции в отношении футболистов назвали "чушью", так как к ним претензий нет, и УЕФА напрямую не подчиняется ВАДА.

Накануне Комитет по соответствию Всемирной антидопинговой ассоциации рекомендовал исполкому ВАДА отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года. Кроме этого, если рекомендации будут приняты, представители Олимпийского комитета России и российские чиновники не смогут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА, не смогут посещать в течение четырёх лет Олимпийские игры и чемпионаты мира, Россия не сможет проводить никакие крупные международные соревнования и претендовать на проведение Олимпийских игр 2032 года, а те турниры, которые уже запланированы, должны быть перенесены в другие страны.

Наконец, в течение четырёх лет российский флаг нельзя будет поднимать ни на каких соревнованиях, а российские спортсмены и их персонал смогут участвовать в них только при условии, если им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям. При этом представлять свою страну официально они всё равно не смогут.

Решение относительно санкций против России вынесет исполком ВАДА на своём заседании в Париже 9 декабря. В случае их принятия, Россия сможет оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде. Его решение будет уже окончательным.

Известно, что вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд публично поддержала рекомендацию отстранить Россию от всех международных соревнований. "Это должно было произойти ещё больше года назад, когда ВАДА допустило ошибку, вернув Россию", – заявила она, добавив, что "весь мир увидел, как Россия играла с нами".

В свою очередь Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, заявил, что "историю с отстранением российских спортсменов раскручивают укоренившиеся русофобы".