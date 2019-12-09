Комсомольск-на-Амуре: задержана съемочная группа "Настоящего времени"

Съемочная группа телеканала "Настоящее время" была задержана полицией во время судебного разбирательства в отношении ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом сообщила корреспонденту сайта Сибирь.Реалии мать активистки Анна Ходырева.

По ее словам, журналисты снимали сюжет о Юлии Цветковой. Полицейские задержали их за незаконную съемку.

В пресс-службе регионального управления МВД сотрудник не смог прокомментировать ситуацию.

Позже Ходырева со ссылкой на оператора съемочной группы Вадима Кима сообщила, что журналистов не доставляли в полицию, их "придержали" в суде, затем "немножко поругали" и отпустили.

Начавшийся сегодня суд по обвинению Цветковой в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений отложили на 11 декабря.