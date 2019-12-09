Комсомольск-на-Амуре: задержана съемочная группа "Настоящего времени"

Съемочная группа телеканала "Настоящее время" была задержана полицией во время судебного разбирательства в отношении ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом сообщила корреспонденту сайта Сибирь.Реалии мать активистки Анна Ходырева.
По ее словам, журналисты снимали сюжет о Юлии Цветковой. Полицейские задержали их за незаконную съемку.
В пресс-службе регионального управления МВД сотрудник не смог прокомментировать ситуацию.
Позже Ходырева со ссылкой на оператора съемочной группы Вадима Кима сообщила, что журналистов не доставляли в полицию, их "придержали" в суде, затем "немножко поругали" и отпустили.
Начавшийся сегодня суд по обвинению Цветковой в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений отложили на 11 декабря.
- На ЛГБТ-активистку из Хабаровска Юлию Цветкову, ранее обвиненную за бодипозитивные рисунки в изготовлении и распространении порнографии, заведено второе дело. В полиции составили протокол о привлечении Цветковой к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
- Ранее полиция в Комсомольске-на-Амуре обыскала дом Цветковой в рамках уголовного дела, саму активистку отвезли на допрос и перевели в статус подозреваемой. По словам Цветковой, полицейские заявили, что она "лесбиянка и секс-тренер", а также "проводит пропаганду". 22 ноября активистку задержала полиция, после ее отпустили под домашний арест.
- 28 ноября мать Цветковой заявила о вымогательстве взятки за прекращение уголовного дела против дочери.
- Юлия Цветкова считает, что вызовы в полицию связаны с "околополитическими мероприятиями". В марте Городской фестиваль театрального искусства, организованный Цветковой, дважды запрещали, а её обвинили в распространении порнографии из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла".
- Телеканал "Настоящее время" - совместный медиапроект Радио Свобода и "Голоса Америки".
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