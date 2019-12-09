Сотрудники ФСИН объявили акцию "Бездомный полк"

Бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний записали видеообращение к руководству ведомства и президенту России с требованием предоставить обещанное жильё. Ролики выпустили служащие из Москвы и Санкт-Петербурга, 11 декабря к ним должны присоединиться коллеги из 30 регионов.

Участники акции "Бездомный полк" утверждают, что не получают полагающиеся им социальные выплаты на приобретение жилья. Также руководство ФСИН выселяет их из ведомственных квартир. Они говорят, что проблема носит общероссийский характер и жильё получают только высокопоставленные чины ведомства.

Инициатор акции Евгения Мальцева рассказала радиостанции "Говорит Москва", что сейчас в акции участвуют около 200 человек. Они обещают устроить пикетирование Госдумы.

В пресс-службе ФСИН заявили, что акция "Бездомный полк" "носит провокационный характер и не отражает действительного положения дел с решением жилищных вопросов". В ведомстве отметили, что проблема выселения сотрудников касается лишь одного из домов. Где он находится, во ФСИН не пояснили.