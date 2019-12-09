В Омске проходят пикеты в поддержку осужденных по "ростовскому делу"

В центре Омска накануне апелляции по "ростовскому делу" проходят одиночные пикеты солидарности с Яном Сидоровым и Владиславом Мордасовым, которых приговорили по обвинению в организации массовых беспорядков. Активисты планируют простоять до девяти вечера, сменяя друг друга, сообщает Сибирь.Реалии.

Всего с одиночными пикетами в Омске выйдет 10 человек. Полицейские проверяют документы у всех кто принимает участие в акции.

В начале октября областной суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры по делу о массовых беспорядках. 24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров получили реальные сроки до семи лет колонии, а 20-летний Вячеслав Шашмин – три года условно.