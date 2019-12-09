В Омске проходят пикеты в поддержку осужденных по "ростовскому делу"

В центре Омска накануне апелляции по "ростовскому делу" проходят одиночные пикеты солидарности с Яном Сидоровым и Владиславом Мордасовым, которых приговорили по обвинению в организации массовых беспорядков. Активисты планируют простоять до девяти вечера, сменяя друг друга, сообщает Сибирь.Реалии.
Всего с одиночными пикетами в Омске выйдет 10 человек. Полицейские проверяют документы у всех кто принимает участие в акции.
В начале октября областной суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры по делу о массовых беспорядках. 24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров получили реальные сроки до семи лет колонии, а 20-летний Вячеслав Шашмин – три года условно.
- По версии следствия, Мордасов создал в телеграме чат, посвящённый 5 ноября 2017 года. На этот день политик Вячеслав Мальцев, лидер движения "Артподготовка", назначил так называемую революцию. Мордасов и Сидоров в этот день вышли к областному правительству с плакатами "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку". Их задержали и обвинили в подготовке силового захвата здания правительства, что они отрицают. Несколько свидетелей сказали в суде, что их заставили подписать показания под давлением или пытками. Обвиняемые также жаловались на пытки.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Мордасова, Сидорова и Шашмина политическими заключёнными. По данным "ОВД Инфо", после акции 5 ноября 2017 года в 10 российских городах возбудили уголовные дела. По ним проходят как минимум 35 человек.
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