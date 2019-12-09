"Яндекс" запланировал крупнейшую сделку на рынке недвижимости

"Яндекс" ищет площади под еще один офис, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники на рынке. Дальше всего продвинулись переговоры с Capital Group об аренде площадей в башне "Око" в деловом центре "Москва-Сити". Речь идет обо всех свободных площадях в башне. Всего "Яндекс" может арендовать до 44,5 тысячи квадратных метров.

Аренда таких площадей в "Москва-Сити" обойдется в 1,3–1,5 миллиарда рублей в год, подсчитали опрошенные изданием консультанты. Если стороны договорятся, то это будет одна из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости за последние несколько лет.

Сейчас штаб-квартира "Яндекса" находится на улице Льва Толстого в деловом квартале "Красная Роза". Ранее интернет-компания планировала купить долю в этом комплексе. В декабре 2018 года "Яндекс" объявил о покупке участка на улице Косыгина для строительства новой штаб-квартиры.