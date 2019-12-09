Прокурор просит 3,5 года для обвиняемого по "московскому делу"

На заседании в Тверском районном суде Москвы прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для обвиняемого по "московскому делу" Эдуарда Малышевского. Об этом сообщает "Медиазона".

Малышевскому вменяют насилие в отношении представителя власти на протестной акции 27 июля в Москве. По версии следователей, он выдавил ногами стекло в автозаке, которое упало на стоявшего рядом росгвардейца. По словам сотрудника правоохранительных органов, он "почувствовал удар в голову", но не получил вреда так как бы в амуниции. Малышевский не отрицает, что выдавил ногами стекло, но отказывается признавать свою вину.

25 октября Тверской суд Москвы продлил до 16 апреля срок ареста Малышевского. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.