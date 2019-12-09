Прокурор просит 3,5 года для обвиняемого по "московскому делу"

На заседании в Тверском районном суде Москвы прокурор запросил 3,5 года лишения свободы для обвиняемого по "московскому делу" Эдуарда Малышевского. Об этом сообщает "Медиазона".
Малышевскому вменяют насилие в отношении представителя власти на протестной акции 27 июля в Москве. По версии следователей, он выдавил ногами стекло в автозаке, которое упало на стоявшего рядом росгвардейца. По словам сотрудника правоохранительных органов, он "почувствовал удар в голову", но не получил вреда так как бы в амуниции. Малышевский не отрицает, что выдавил ногами стекло, но отказывается признавать свою вину.
25 октября Тверской суд Москвы продлил до 16 апреля срок ареста Малышевского. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.
- Так называемое "московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В общей сложности были арестованы более 20 человек. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с шестерых человек были сняты все обвинения. Несколько человек уже осуждены.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.