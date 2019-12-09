Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Последнее танго в Париже?

Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии

Смотреть комментарии

"Нормандская" встреча как решительный бой за мир Владимира Зеленского

Если Путин и Зеленский не договорятся в Париже - то есть ли шанс, что они вообще о чем-либо когда-нибудь договорятся? Что один хочет от другого? На какие уступки готовы тот и другой? В разговоре участвуют: в студии историк Виктор Мироненко, на связи из Елисеевского дворца журналист Алеся Бацман, на связи из Мариуполя политик Борислав Береза, на связи из Киева политолог Александр Харебин и телеведущий Питер Залмаев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Вопрос слушателям: можно ли договориться с Путиным о мире? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG