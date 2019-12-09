Последнее танго в Париже?

Если Путин и Зеленский не договорятся в Париже - то есть ли шанс, что они вообще о чем-либо когда-нибудь договорятся? Что один хочет от другого? На какие уступки готовы тот и другой? В разговоре участвуют: в студии историк Виктор Мироненко, на связи из Елисеевского дворца журналист Алеся Бацман, на связи из Мариуполя политик Борислав Береза, на связи из Киева политолог Александр Харебин и телеведущий Питер Залмаев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Вопрос слушателям: можно ли договориться с Путиным о мире? Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру 8-800-200-22-12