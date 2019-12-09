Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии экс-депутата Верховной Рады

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, признав его виновным в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году. Кроме того, суд взыскал с Рудьковского 5 миллионов 750 тысяч рублей в пользу МИД России и 8 миллионов 289 тысяч рублей в пользу страховой компании "Согаз".

По версии российского следствия, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Рады, вместе с активистами запрещённой в России украинской организации "Правый сектор" и футбольными фанатами забрасывал камнями здание российского посольства в Киеве, в результате чего МИД России был причинен ущерб на сумму около 15 миллионов рублей.

Целью нападения, как сказано в уголовном деле, было "осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами, нанесение России репутационного вреда и её международная изоляция".

Рудьковского задержали, когда он приехал в Москву в сентябре 2018 года. Суд над ним проходил в особом порядке, поскольку он полностью признал вину. При этом обвинение просило приговорить его к шести годам колонии, но Мосгорсуд учёл ряд смягчающих обстоятельств – в частности, возмещение Рудьковским материального ущерба в размере 2 миллионов рублей, наличие малолетних детей и раскаяния – и назначил ему наказание "ниже низшего".

Помимо этого, суд зачёл обвиняемому каждый день нахождения в СИЗО за полтора дня нахождения в колонии. Таким образом, Рудьковский выйдет на свободу через три месяца.

Ранее отмечалось, что Николай Рудьковский был министром транспорта в правительстве Виктора Януковича. Во время событий на киевском Майдане он входил в состав фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, но позже вышел из неё. В следующий состав Рады, избранный осенью 2014 года, Рудьковский не попал.