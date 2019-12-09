Адвокат – о состоянии Александра Шестуна: "Он не может встать с постели"

Состояние здоровья экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, близко к критическому, он не может встать с постели.
Об этом на заседании по продлению ареста Шестуна заявила его адвокат Людмила Сметанина, отметив, что "182 дня голодовки – это абсолютно катастрофический срок".
В понедельник Мосгорсуд продлил Шестуну арест до 13 марта 2020 года. Мотивируя просьбу оставить обвиняемого под стражей и отказать ему в домашнем аресте, прокурор заявил, что Шестун может связаться с находящимся в международном розыске другими подозреваемыми по уголовному делу. К тому же состояние его здоровья позволяет находиться в СИЗО.
Защита Шестуна, кроме заявлений о критическом состоянии обвиняемого, настаивала на том, что в случае продления ему ареста будет превышен максимальный срок нахождения под стражей для обвиняемых в тяжких преступлениях – 18 месяцев.
- Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года, обвинив в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров. Суд постановил изъять у Шестуна, его супруги и ещё 14 человек и 20 компаний, признанных соответчиками, имущество на сумму 10 миллиардов рублей.
- До ареста Шестун отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.
- Находясь в СИЗО, Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он трижды объявлял голодовку, которая прерывалась когда Шестуна переводили в реанимацию больницы СИЗО "Матросская тишина".
- В данный момент экс-глава Серпуховского района держит сухую голодовку. В конце ноября "Новая газета" опубликовала фото Шестуна из СИЗО, на котором видно, что он катастрофически потерял вес. По результатам последнего врачебного консилиума, который был проведён 28 ноября, дальнейший отказ от приёма пищи и воды чреват для обвиняемого "скорыми витальными нарушениями и неблагоприятным исходом для жизни". УЗИ показало у Шестуна диффузные изменения печени и поджелудочной железы.
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