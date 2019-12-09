Адвокат – о состоянии Александра Шестуна: "Он не может встать с постели"

Состояние здоровья экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, близко к критическому, он не может встать с постели.

Об этом на заседании по продлению ареста Шестуна заявила его адвокат Людмила Сметанина, отметив, что "182 дня голодовки – это абсолютно катастрофический срок".

В понедельник Мосгорсуд продлил Шестуну арест до 13 марта 2020 года. Мотивируя просьбу оставить обвиняемого под стражей и отказать ему в домашнем аресте, прокурор заявил, что Шестун может связаться с находящимся в международном розыске другими подозреваемыми по уголовному делу. К тому же состояние его здоровья позволяет находиться в СИЗО.

Защита Шестуна, кроме заявлений о критическом состоянии обвиняемого, настаивала на том, что в случае продления ему ареста будет превышен максимальный срок нахождения под стражей для обвиняемых в тяжких преступлениях – 18 месяцев.