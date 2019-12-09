Восемь обвиняемых по делу "Сети" признаны политзаключёнными

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными восьмерых обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть".
На сайте организации отмечается, что правозащитники считают уголовное дело сфабрикованным, показания против себя обвиняемые давали под пытками, а доказательств, что они занимались террористической деятельностью, нет.
Политзаключёнными признаны Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов, Илья Шакурский и Игорь Шишкин.
Вместе с тем, в понедельник гарнизонный военный суд в Петербурге продлил до 11 марта арест двум обвиняемым по делу "Сети" – Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Ранее "Мемориал" также признал их политзаключёнными.
- Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. По статьям "Организация террористического сообщества" и "Участие в террористическом сообществе" им грозит до 10 лет лишения свободы.
- Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками током, а также о том, что оперативники подбросили им оружие. У одного из обвиняемых, Игоря Шишкина, врачи диагностировали перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины, а посетившие Шишкина в СИЗО члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали на его теле многочисленные следы, похожие на ожоги от электрических проводов. Позже Шишкин подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, дал показания против других обвиняемых и получил 3,5 года лишения свободы.
- Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела о пытках в отношении обвиняемых по делу "Сети", не найдя в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного. В частности, по мнению СК, Виктора Филинкова били электрошокером законно, а следы на теле Ильи Капустина якобы остались не от пыток током, а от укусов клопов.