Восемь обвиняемых по делу "Сети" признаны политзаключёнными

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными восьмерых обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть".

На сайте организации отмечается, что правозащитники считают уголовное дело сфабрикованным, показания против себя обвиняемые давали под пытками, а доказательств, что они занимались террористической деятельностью, нет.

Политзаключёнными признаны Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов, Илья Шакурский и Игорь Шишкин.

Вместе с тем, ​в понедельник гарнизонный военный суд в Петербурге продлил до 11 марта арест двум обвиняемым по делу "Сети" – Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Ранее "Мемориал" также признал их политзаключёнными.