Евросоюз создаст свой аналог американского "акта Магнитского"

Евросоюз создаст санкционный механизм в сфере прав человека, аналогичный "акту Магнитского" в США. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза.

Он назвал будущий санкционный режим "всеобъемлющим", добавив, что руководство Евросоюза единогласно одобрило идею. В ближайшее время служба ЕС по иностранным делам и политике безопасности начнёт работу по подготовке соответствующей документации.

Акт Магнитского был принят в США в 2012 году. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в российском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил для них запрет на въезд в США и финансовые санкции. Сейчас в "список Магнитского" включают ответственных за нарушения прав человека в целом. Аналогичные, или схожие правовые акты, были приняты в Великобритании, Канаде, Эстонии, Латвии и Литве.

Сергей Магнитский занимался расследованием коррупционных схем в России. Его арестовали в 2009 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Спустя год после ареста Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина". Официальной версией смерти руководство изолятора назвало сердечную недостаточность. Правозащитники обвиняют руководство СИЗО в намеренном неоказании медицинской помощи Магнитскому и сокрытии действительных причин его смерти.