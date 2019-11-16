Отказано в правосудии. 10 лет со дня гибели Сергея Магнитского

10 лет назад, 16 ноября 2009 года, в СИЗО “Матросская тишина” умер Сергей Магнитский. Следственный комитет сообщил об этом только на следующий день, поздно вечером. О причинах смерти аудитора ничего не говорилось. Впоследствии коллеги Магнитского из Hermitage Capital выяснили, что его избили до смерти резиновыми дубинками, предварительно заковав в наручники. К таким же выводам пришел и Совет по правам человека при президенте России. Однако никто из причастных к смерти (или убийству) Магнитского не был привлечен к ответственности. Коллеги аудитора уверены, что без смены политического режима в России этого и не произойдет.

"Как и 10 лет назад, когда я узнал о смерти Сергея, я чувствую боль от ужасной потери. И это чувство за 10 лет никуда не делось", – признаётся в интервью Радио Свобода основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он говорит, что это был самый ужасный момент в его жизни. Браудер уверен, что Магнитский погиб из-за того, что был его адвокатом. "Когда я пришел в себя, я понял, что теперь у меня нет выбора, я должен отказаться от другой деятельности и полностью посвятить себя преследованию людей, которые убили Сергея, добиться, чтобы они предстали перед судом. И этому я посвятил 10 лет".

Сергей Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита, а также управляющим партнером аудиторской компании Firestone Duncan, которая осуществляла аудит инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Браудера. Глава компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун не может сдержать слёз, когда вспоминает события 10-летней давности. "Мы предполагали, что российские власти придумают какую-то фальшивую историю и посадят Сергея в тюрьму. Но, когда мы узнали о его смерти, это был шок. Я помню этот день очень хорошо. Я был в Лондоне, и Билл Браудер позвонил утром и сказал мне, что Сергей умер. Мне нужно было позвонить нашему руководителю в Москве, который работал с Сергеем. Этот человек был в дороге, ехал в офис, я ему всё объяснил, и он сказал: "Я не могу ехать на работу". А кто может работать после этого? Мы все были потрясены".

В отличие от большинства россиян, Сергей Магнитский не был циником, он был идеалистом

Браудер и Файерстоун вспоминают о Магнитском как о человеке очень трудолюбивом, порядочном и верившем в закон и справедливость. "Сергей Магнитский не был каким-то модным парнем со спортивными машинами, яхтами или чем-то подобным, – говорит Браудер. – У него было двое детей. Он жил в маленькой квартире в центре Москвы. Таким особенным для нас делало Сергея то, что, в отличие от большинства россиян, он не был циником. Он был идеалистом. Он верил, что Россия может стать нормальной, честной страной. Он действительно верил в закон".

Джемисон Файерстоун замечает, что у Магнитского был настоящий дар разбираться в налогах, поэтому он знал российскую налоговую систему лучше, чем сами налоговики. Магнитский верил, что наконец-то пришло время, когда законы начали по-настоящему работать, причем для всех. "Мы очень часто говорили на эту тему, и однажды я спросил: "Сергей, ты не боишься? Ты заявил, что люди украли несколько сотен тысяч долларов". И он сказал: "Джемисон, это не 1937 год, Россия другая страна, у нас есть президент, который борется с коррупцией, и все будет хорошо".

Магнитский, по словам Файерстоуна, доверял Дмитрию Медведеву, который в ту пору занимал пост президента России и призывал бороться с коррупцией. "Сергей не знал, как Медведев живет, какие у него усадьбы. Он просто не мог представить, и мы в это время тоже не понимали, что слова Медведева – это просто шоу для народа, а у чиновников свои законы".

Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон", посвященный многоуровневой схеме, по которой, как утверждают авторы фильма, Дмитрий Медведев владеет дорогой недвижимостью в России и Италии, вышел через 7 лет после смерти Магнитского.

Согласно выводам независимых расследований, Сергей Магнитский был арестован и погиб, потому что разоблачил преступников, которые в течение нескольких лет похищали из бюджета десятки миллиардов рублей, отнимали бизнес у предпринимателей и отправляли их в тюрьму по сфальсифицированным обвинениям. В этих преступлениях были замешаны офицеры МВД, сотрудники прокуратуры, налоговых органов, судьи, адвокаты.

Заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов объясняет, что схема, вскрытая Магнитским, повлекла за собой ряд событий, которые сложились в одно большое антикоррупционное расследование. "Кейс Магнитского и последующие истории, связанные с этим делом, обнажили изнанку российской финансовой системы, банковское мошенничество, отмывание денежных средств, коррупцию в высокопоставленных кругах, а также лицемерие западных посредников, которые участвовали в этих схемах. То, что произошло с Магнитским, показывает беспомощность людей, которые готовы заявлять о коррупции в России".

На каждого фигуранта "списка Магнитского" приходятся сотни других людей, напуганных самой возможностью попадания в этот список



10 лет спустя в России не наказан ни один человек, причастный к гибели Сергея Магнитского в СИЗО. И хотя через неделю было возбуждено уголовное дело по факту смерти, а Дмитрий Медведев поручил провести проверку, настоящего расследования в России не было. А судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко, который в сентябре 2009 года продлил Сергею Магнитскому срок содержания под стражей и на одном из заседаний отказал ему в стакане кипятка, продолжает оставаться судьей и выносить приговоры по резонансным делам, включая "московское".

В один прекрасный день, когда рухнет путинский режим, в России поставят памятник Сергею Магнитскому



Зато в шести странах (США, Канаде, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литве) действует Международный акт Магнитского. Браудер называет его "одним из самых важных законов в области прав человека, принятых за последние 35 лет". Джемисон Файерстоун с гордостью отмечает, что в 2018 году США использовали Акт Магнитского против 14 человек, причастных к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"На каждого фигуранта "списка Магнитского" приходятся сотни других людей, напуганных самой возможностью попадания в этот список. И люди меняют свое поведение из-за этого. Так что в целом ситуация стала лучше, чем была 10 лет назад", – убежден Уильям Браудер.

Россияне платят налоги для того, чтобы чиновники могли тратить их деньги



При этом Браудер не сомневается, что, пока Владимир Путин остается у власти, родным Сергея Магнитского не дождаться правосудия и ни один человек из числа причастных к незаконному аресту Сергея, пыткам и убийству, а также к той схеме, которую он раскрыл, не будет наказан. "Я предвкушаю, как в один прекрасный день, когда рухнет путинский режим, в России поставят памятник Сергею Магнитскому. Но пока справедливость возможна только за пределами России". Согласен с этим и Файерстоун: "Россияне платят налоги для того, чтобы чиновники могли тратить их деньги. И пока такой режим существует, не будет никаких настоящих следственных действий, не будет никакого наказания".