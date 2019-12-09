В Париже прошли первые очные переговоры Путина и Зеленского

В Елисейском дворце в Париже прошли первые очные двусторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и избранным весной 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа продолжалась больше часа. До этого главы двух государств разговаривали только по телефону.

Разговор начался после встречи лидеров Франции, России, Украины и Германии об урегулировании ситуации в Донбассе. Предполагается, что лидеры стран проведут рабочий ужин, после чего дадут совместную пресс-конференцию.

Главная тема переговоров "четвёрки" — реализация Минских договорённостей об урегулировании в Донбассе. Предполагается, что украинская сторона настаивает на ряде условий предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса. Речь может идти о полном прекращении огня на 400-километровой линии соприкосновения, выводе незаконных вооружённых формирований пророссийских сепаратистов с территории Украины и передаче границы Украины с Россией под контроль Киева.

В Москве перед саммитом заявляли о "безальтернативности" Минских соглашений. Они, в частности, предполагают, что контроль Украине над границей будет передан только после проведения выборов на территориях, контролируемых сепаратистами.