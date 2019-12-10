"Мошенник везде мошенник": соцсети о наказании российского спорта

Очередной удар по российскому спорту - Всемирное антидопинговое агентство требует отстранить Россию от всех крупнейших соревнований на ближайшие четыре года.

Главной причиной стали даже не нарушения отдельных спортсменов, а, по сути, государственная система махинаций с допинговыми пробами.

Сергей Смирнов:

Когда следователи подчищают косяки в уголовных делах, переписывают страницы, то обычно никаких последствий. Ну может где-то внутри начальство поругает и успокоится.



СК была доверена база допинг-тестов. То есть все изменения, которые обнаружили международные структуры, были сделаны при участии (или попустительстве) Следственного комитета. Но международные организации не Басманный суд почему-то, глаза закрывать не стали. И вот этот позор теперь на весь российский спорт.



Крайний формально именно Следственный комитет, хотя наверное попросили товарищи рангом повыше

Михаил Ходорковский:



И эти люди будут говорить, что «Репутации России гадит оппозиция»?



Вышибить страну с олимпйских игр, с чемпионата по футболу - результат труда объединенной команды идиотов - чиновников и Лубянки.

Александр Федорчук:

Вся история с Сочи-2014 и допингом была придумана, чтобы сделать из спортивных достижений большой повод для гордости и стимулы развития в разных сферах. В итоге полное, катастрофическое и беспрецедентное разрушение. Все настолько плохо, что просто нет в мире страны со спортивной репутацией хуже.

Любовь Соболь:

Отстранение страны от Олимпиады и чемпионатов мира - ужасная трагедия, ответственность за которую должен нести лично Путин как глава государства, а не отдельный локальный чиновник.

Иван Преображенский:

Мои соболезнования российским спортсменам, которые оказались заложниками подонков.

Глеб Морев:

Развращенные сознанием военной неуязвимости России, путинские чиновники не в силах понять, что в мире есть пределы для атомной бомбы - и мирный спорт как раз такой предел и есть. Но крайняя интеллектуальная деградация администрации и спецслужб в результате отрицательного отбора по дороге к "абсолютному суверенитету" понять этого не позволяет.

Сергей Медведев:

Думали, что прокатило с полонием (с Новичком, с Буком, с ихтамнетами, с хакерами, вагнеровцами и прочими гибридами), прокатит и с мельдонием (дюшесом Родченкова, подменой проб, подчисткой базы данных). И вдруг -- о-па! не сработало! В мировом спорте, в отличие от мировой политики, санкции работают четко, автоматически и болезненно. Тут ядерное оружие и территория не аргумент: из ООН Россию не выгонят, а с Олимпиады -- запросто.

И не надо говорить, что это решение политическое -- да, оно имеет огромные политические последствия, но в основе своей оно чисто техническое: Россия (вернее, те, кто зачищал базу данных) не оставила ВАДА никакого выбора.

И не надо тут типично русской Schadenfreude, "чем хуже, тем лучше". (Это я уже читаю вопли восторга в комментах). Нет, чем хуже, тем хуже -- нанесен зубодробительный удар по российскому спорту (для целого поколения спортсменов это катастрофа, спорт высших достижений без ОИ и ЧМ во многом лишается смысла) и в итоге -- по нам всем, по человеческому капиталу, мягкой силе, здоровью и радости нации, что бы там от этих понятий ни оставалось. Спорт -- то немногое, в чем Россия до сих пор была хоть немного (и заслуженно) сильна, только в эти выходные радовались красивым победам наших лыжников в Лиллехаммере.

И этот удар нанесло не ВАДА -- оно действовало автоматически -- а мы сами. Как и в прочих наших бедах: все сами, своими кривыми руками. На поздних стадиях болезни организм начинает пожирать себя сам.

Иван Любимов:

Предположу, что это означает отъезд наших спортсменов за рубеж.

Люди с 6 лет готовились к ЧМ и Олимпиадам и вряд ли захотят от них отказаться.

Теряется поколение не только спортсменов, но и будущих тренеров.

Причем не постепенно, а рывком.

Не ожидал, что от них больше всего пострадает именно любимый и опекаемый ими спорт.

Игорь Эйдман:

Международные спортивные организации наконец-то поняли, что с российскими представителями нельзя иметь дела, все равно обманут: нассут не в ту пробирку, перепишут результаты анализов, подделают любую документацию. Понятно, соревноваться с жуликами бессмысленно, все равно надуют. Но ведь мошенник, он везде - мошенник. Не может быть, чтобы руководство одной и той же страны в спорте мошенничало, а в большой политике - нет. Какие договоренности могут быть с профессиональными шарлатанами, попавшимися на полном неуважении к международным соглашениям даже в спорте? Надуют как на Сочинской Олимпиаде. Только цена такому жульничеству будет неизмеримо выше. В спорте - это фальшивые медали у подонков и поражение честных спортсменов, а в политике - тысячи жертв мошеннически развязанных ихтамнетами войн.​

Сергей Пархоменко:

Ну конечно же, это политическое решение. Чисто политическое, какое же еще. Оно настолько же политическое, насколько таковым было решение фальсифицировать базу данных под вечным лозунгом «мы их всех обманем, а если не обманем, то купим».

На одно политическое решение пришел ответ в виде другого политического решения.

Ровно такими же политическими решениями являются требования выдать убийц Литвиненко, отравителей Скрипаля, людей, организовавших катастрофу боинга MH17. Они, в свою очередь. принимаются в ответ на политические решения отправлять убийц и отправителей по миру, разжигать и поддерживать войну на территории соседней страны.

Кругом сплошные политические решения.

Только исходные принимаются тайно, и их авторы скрывают свои имена, а ответные объявляются в открытую - людьми, которым прятаться не нужно.

Андрей Десницкий:

Почему такая позорная ситуация с ВАДА, и не только? С выборами, с килером в Германии, ну везде, буквально. Ну, казалось бы, раз вышла лажа, надо это признать, наказать виновных и искать выход из создавшейся ситуации...

Но в России всем управляют мелкие чиновники, которым были посланы ясные сигналы Ихтамнетом. Главное - всё отрицать. Если они чего найдут, это у них русофобия.

И вот из раза в раз...

- Смотрите там у меня! Чтобы никаких! Чтобы комар носа...

- Так точно, ваше вашество! Никаких-съ!

(быстро и тупо трут все файлы, меняют мочу и прочее).

- Ваше вашество, извольте взглянуть: никаких!

- Молодцы! Медальку вам.

Потом появляются те, у кого оптика почетче и порезче.

- Вы мочу подменили?

- Что вы, как можно-съ!

- Файлы потерли?

- Они сами потерлись!

- Так вы еще и лгуны?

- Нас там нет!

Их ихшество вызывает на ковер:

- Что, мерзавцы, нашли у вас? Я же предупреждал!

- Никак нет-съ, не нашли-съ.

- А это вот что?

- А это... это... это... русофобия!

- А, ну раз русофобия, тогда ладно. Нате вам еще медалек!

Даниил Коцюбинский:

Когда страной 20 лет подряд руководят профессиональные разведчики, с ней происходит то, что рано или поздно случается с любым застарелым шпионом - провал и выдворение пинком под зад.

Антискрепа:



Ну офигеть, короче. В каких маечках на ЧМ-2022 будем бегать? В белых? Красных? Чёрных? Если попадём, конечно.

Алексей Захаров:

Все может быть еще хуже, "дна" мы ни в коем случае не достигли. Спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе (а были призывы и этого не допустить). Вероятно, спортсмены смогут тренироваться (и проходить допинг-контроль) на территории РФ - об этом в явном виде не говорится. Также возможно, что часть мероприятий удастся сохранить. Все это может поменяться в худшую сторону, если российская сторона продолжить чудесить, чтобы избежать признания ответственности и "победить любой ценой". Например, если будут попытки подкупить (или, чего доброго, запугать) спортивных чиновников или арбитражных судей. Вероятно, именно этого опасается глава антидопингового агенства Юрий Ганус, одно из немногих сохраняющих адекватность официальных лиц: "Худшее [может случиться], если будет неправильная реакция на весь тот ужас, который произошел."

UPD. Будет трудно, потому что врать и обманывать - это часть политической культуры нашего руководства. Как и религиозная убежденность в том, что все остальные поступают так же.

Алексей Табалов:

Спорт у нас ещё со времён СССР был делом государственным, средством политической пропаганды и идеологическим орудием: что Олимпиада-1980, что Олимпиада-2014. И всегда напоказ. В 1980-м запустили мишку, а в 2014 уже массово меняли спортсменам мочу.

Да, наши спортсмены были великими. Но великими пешками на чужом поле. Они никогда себе не принадлежали, а были госсобственностью. Ими распоряжались, их переставляли, их продавали и покупали, их пускали в расход. И поэтому сегодня, когда наши высшие чиновники, начиная с Путина, собственноручно породив допинговый скандал и <обгадившись> в нем, покрыли всю страну и ее спортивную историю большим позором, они снова пытаются снять с себя ответственность и спрятаться за спинами спортсменов.

Да, увы, самые пострадавшие - это чистые спортсмены, которые, я уверен, у нас ещё есть. Это не их вина, это их беда, что их судьбы и карьеры вершат государственные идиоты.

Решение WADA - горькое и обидное, но оно правильное. Болезненный укол должен по меньшей мере остановить распространение болезни. Лучше достойно проиграть, чем выиграть, размахивая флагом, от которого на весь мир несёт ссаниной фальшивой мочи.

Самые стойкие бойцы позиций пока не сдают.

Леся Рябцева:



История с отстранением России от международных соревнований, конечно же, продолжение антироссийской истерии. Ведь негоже русским быть сильными, красивыми, умными и самыми первыми. Нельзя такое показывать, нельзя такое позволять. Воспринимать это можно только как страх перед конкуренцией.

Юлия Витязева:



За Крым, за Донбасс, за Сирию, за Олимпиаду в Сочи, за ЧМ по футболу, за провалившуюся изоляцию, бесполезные санкции и т.д.

А ещё потому, что спорт - вне политики, да...

Сергей Марков:

В России стало популярно винить российскую спортивную бюрократию в допинговом скандале. Скажу возможно непопулярную вещь, - прекратите нести глупости про какую то особую вину российской спортивной бюрократии. Более того, это те глупости, которые вам вдалбливают в ваши головы информационные ресурсы как раз тех, кто и произвольно и бесчестно отстраняет Россию от спорта. Отстраняет, чтобы унизить вас. А вы повторяете то, что они хотят слышать от вас. Что они вкладывают в ваши головы.

Наши бюрократы не ангелы, но они не хуже бюрократов других стран. Они все одинаковы, бюрократы разных стран. А к тем почему то никаких претензий. А к России претензии появились почему то сразу после 2014 года, после присоединения Крыма к России. Совпадение что ли? После начала гибридной войны с Россией. И отстранение России от спорта это часть этой гибридной войны. Российские бюрократы в чем то виноваты. Но главное, Россия вовсе не лидер в допинге, а, наоборот, как результат давления и поиска даже намека на допинг, сегодня в профессиональном спорте Россия самая чистая от допинга страна среди всех реально спортивных держав. А нас геополитический противник, который установил свой политический контроль над международными организациями, устраняет от спорта не за допинг, а за независимость от них, за суверенитет, за гордость и честь. Хотят, чтобы русские им поклонились, чтобы подчинялись. А мы им не будем подчиняться. И придется им это принять.

Дмитрий Аграновский:

‪ВАДА может паскудничать и кидать нам тараканов в суп на коммунальной кухне. А в Сирии мы победили силой оружия и победим везде, где с нами решатся вступить в прямой конфликт. Даже в нашем нынешним состоянии. ‬

Андрей Малосолов:

Но друзья, посреди криков и воплей и потока самобичевания, я не увидел одного - на чем ВАДА обосновывает свое решение. Резулятивную часть мы услышали. Теперь хотелось бы услышать или прочитать, на основании чего ВАДА решила, что база данных лаборатории была вскрыта, в ней проводились замены? Иными словами - какие доказательства того, что в базу вносились изменения? Путь ВАДА расскажет об этом любым языком - английским, техническим, албанским, айтишным слэнгом. Но пусть расскажет, на чем строились их доказательства! Они обязаны это сделать. Иначе - это такая же "доказательная база" как химоружие, генералы, которых Ким Чен Ир скармливает собакам, эббола и сомалийские пираты.

Необходимо понять, что изначально дело ВАДА - это банки с мочой спортсменов. А в итоге за последние несколько лет антидопинговая лаборатория стала монстром, эдаким мировым спортивным жандармом, аналогом НКВД, кстати, аббревиатура тоже из 4 букв. НКВД в спорте, которая теперь решает судьбы не отдельных спортсменов, а целых стран.

Сергей Колясников:



Ну что, Россию на 4 года отлучили от Олимпиад и Чемпионатов мира



Только не говорите, что это неожиданно. Нас пытаются давить по всем фронтам, а сказки "спорт вне политики" оставьте дефективным детишкам.



Конечно, стоит уйти из Крыма и с Кавказа, отдать Сибирь и Арктику под протекторат демократического мирового сообщества (читай США), и вновь Россия станет лучшим другом, наши чиновники желанными гостями в европейских кабинетах, а спортсменам, глядишь, и выступить разрешат.



Как по мне, сиутация развивается закономерно. Если у вас в женских видах спорта бежит накачанный переделанный мужик под разрешенным допингом из-за астмы - это уже не Олимпиада. Это значит, что Олимпиада, какой мы ее помним, умерла.



А это, в свою очередь, повод создать аналог БРИКС в спорте. И не столько для участия в состязаниях, сколько, собственно, для защиты традиционного спорта. Не знаю как вам, но мне дико видеть американских теннисисток, рычащих басом и помахивающих потными яйцами. Это, простите, не спорт.

Андрей Медведев



Ай, ну надо же. Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что требовала применения более жестких санкций в отношении российского спорта.

"Я очень расстроена, я настаивала на полной дисквалификации",



Норвежка Линда Хеллеланд, как спортивный чиновник не видела ни американских перекачанных мужеподобных теннесисток и гимнасток. Не замечала - вот ведь удивление - как норвежские атсматические лыжники тоннами употребляют сальбутамол. И побеждают, хворые такие. Бьорндаллен, который в сорок с лишним обставляет совсем молодых спортсменов. Конечно, какой там допинг? Чистый талант.



В США почти 30 процентов бегунов на длинные дистанции тоже астматики.

Или пловец Фелпс. 9 медалей на одной Олимпиаде. У него как бы легкая степень аутизма, и поэтому он препараты для стимуляции мозга и сердечной деятельности лопает горстями.



Я таких примеров могу привести сотни. Но в целом и так понятно - Россию наказывают не за допинг. Вообще этот тут не при чем.

Россию наказывают за то, что она Россия. За то что взяли и не сломались. За то, что в Сеуле - под нейтральным флагом конечно - но выступали, стиснув зубы. И побеждали.



И вряд ли этим все закончится. Упорные чиновники ВАДА будут и дальше нас пытаться лишить Олипиады и спорта вообще. Другое дело, что историю они нашу плохо знают. На русских давить, пытаться запугать или унизить - себе дороже в конечном счете будет. Не в спорте. так еще где-то ответим.



Но вот еще одно, что хочу заметить. БЫло бы здорово, если бы и наши спортивные чиновники боролись за наших атлетов, с упорством, злостью и фанатизмом чиновников ВАДА.



PS А вот кто не видел. Фильм" Допинг" два года назад снимали. Чудесно там Энтони Бош - четыре года в США отсидел за допинг - рассказывает про чистый спорт в США.

И Джонсон (понмите такого бегуна?) очень интересно рассказывает, как его ловили на допинге, чтобы лучше продавались кроссовки, которые рекламирует Льюис.

Кирилл Шулика:

Пропаганда включила страшную дурь по поводу того, что у нас спортсмены чистые, а вот американцы и норвежцы пьют допинг.

Так вот они опять идиотничают, как тогда, когда правили базу...

Ни одного российского спортсмена никто не обвинил сейчас. Из 145 подозрительных, выступает треть, остальные завершили карьеры, их разоблачение еще впереди, равно как и дисквалификации. Скоро мы узнаем, например, кто среди депутатов Госдумы и министров спорта регионов пил допинг.

Сейчас Россию обвинили в фальсификациях и коррупции. Антидопинг это не только тупо пить или не пить допинг, это еще, например, хранение баз данных, проведение профилактических мероприятий, нулевая толерантность к спортсменам, которые принимали запрещенные препараты.

Так вот не российские спортсмены, а российские чиновники сделали так, что страна стала изгоем в мировом спорте. И никакая это не русофобия. Просто государство обязано бороться с допингом, а не поощрять его, скрывая следы.

Анатолий Несмиян:

Допинг и фармакология - основа любого профессионального спорта во всем мире. Невозможно показывать результаты соответствующего уровня без мобилизации всех ресурсов и без того перетренированных организмов. А потому передовые технологии здесь востребованы во всех странах.

Ключевое слово - передовые. Создать современный препарат, дающий качественные улучшения, стоит чудовищно дорого. Сравнимо с созданием с нуля новой автомашины. То есть, счет идет за миллиард (а то и миллиарды) долларов. И речь не только о деньгах, требуются смежные передовые разработки в самых разных отраслях и науках. Просто так залить проблему деньгами и получить результат нельзя. Современный допинг - это уже полноценные технологии Шестого уклада. Биотехнологии, генная инженерия, наноразработки.

Проблема в том, что антидопинговые структуры тоже не из пещер, а потому с отставанием на год-два оказываются способны вылавливать новые методы и спообы стимулирования результата. Поэтому параллельно с препаратами по стимулированию рекодов активно идет работа по созданию маскирующих их препаратов и технологий. Чем усложняют жизнь ВАДА, но опять-таки, речь идет лишь о сроке, когда агентство сможет создать методы идентификации и, соответственно, пополнить списки запрещенных препаратов. В общем, классическая война щита и меча, брони и снаряда. На кону - миллиарды, которые получает профессиональный спорт за рекламу. А за такие деньги спортивный бизнес финансирует любые по стоимости разработки фармакологов.

Собственно, это всё. Россия, как страна глубоко Третьего мира, обочина мировой цивилизации, но с пацанскими понтами Главного, даже теоретически не способна участвовать в этой увлекательной борьбе. Хотя и очень хочет. А потому вынуждена пользоваться чем подешевле, а проще говоря - давно засвеченными, а потому и дешевыми препаратами и технологиями. Развивая в основном технологии обмана, фальсификаций и подмены проб. Логично - гораздо проще подменить пробирку, чем потратить миллиард на создание препарата. Важно, чтобы Главный был доволен и мог вручить заслуженную награду в Кремле будущим депутатам Государственной думы.

Вот только ВАДА таких хитрых щелкает, как орешки. И не таких видали. А потому российские спортсмены и федерации попадаются на порядок чаще западных. А чего не попадаться, если препараты древние, а уровень спецслужб - ну какой там уровень, мы уже видим по делу Скрипаля или вот по текущему скандалу с убийством очередного кого-то там в Германии. Если наши диверсанты уже не в состоянии грамотно ликвидировать врага народа без того, чтобы не засветиться везде, где только можно, то подменить пробирку с заветной мочой - так тем более. Там требуется пилотаж гораздо более высокого полета (без дураков, кстати - пробирки ВАДА делает, как космические корабли - просто так дырку просверлить не получится, хотя и пытаются)

В общем, вражеские козни объясняются просто - нашим текущим плачевным и убогим состоянием. Не может нищая страна участвовать в передовом фармакологическом соревновании на равных с ведущими странами. А так как очень хочется - то и попадается постоянно. Вот и вся печальная история.

Итак, отдельные спортсмены имеют право выступать на соревнованиях, хотя и не под национальным флагом. Но теперь ведутся дискуссии, а надо ли им туда ехать, или же бойкотировать мировой спорт всей страной.

Борис Якеменко:



Россию отстранили на четыре года от олимпиад и чемпионатов. В сети страшная паника.



А теперь давайте зададимся вопросом: "и что?"



Что случилось?



Для чего мы должны были участвовать? Мы не можем по-другому выразить свое отношение к миру и доказать, что мы есть? Мы хотели поехать туда не только, чтобы опять доказывать, что мы самые лучшие, или что не хуже других, но, что важнее, следить за реакцией. Нам же так важно, что скажут на Западе (как будто было время, когда там умилялись России), как там оценят. В этом наша главная, вечная проблема - бесконечно доказывать, что мы лучше, постоянно оправдываться перед теми, кого мы в СМИ и кухонных разговорах не ставим в грош, стремиться нравиться тем, кого исторически мы не раз побеждали.



Самое лучшее в этой ситуации - проигнорировать все эти приговоры и перестать принимать участие в олимпиадах, чемпионатах, Евровидениях и прочих давно изживших себя развлечениях минувшего времени. Нужно перестать догонять, нужно идти наперерез, наперегонки, придумывать свое и предлагать. Ничего не случилось, кроме того, что нам дан ещё шанс навязать себя эпохе и стать свободными.



А у нас паника...



Как вопрошал Чехов: "Удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?"



Почему?

Во власти дальше всех пока пошёл Пётр Толстой - он предлагает отказаться от участия в токийской Олимпиаде.

Медиатехнолог:



Тот момент, когда стоило бы промолчать.



Глава российской делегации в ПАСЕ и депутат ГД РФ Петр Толстой, в котором нет ни капли от его знаменитого родственника, заявил, что России не нужно ехать на Олимпиаду в Токио под нейтральным флагом, а нужно организовывать свои спортивные первенства.



С кем же тогда будут соревноваться российские спортсмены? С ДНР, ЛНР, Абхазией, Приднестровьем и Южной Осетией? А главным призом будет российское гражданство? Вряд ли спортсмены ТОП уровня из других стран поедут в Россию на состязания, которые созданы только доя того, чтобы потешить эго неудачливых российских чиновников от спорта и защищающих их политиков.



Другой вопрос, если организовать в России первые ФАРМОолимпийские игры, в которых спортсмены могут есть и колоть что угодно, ради наилучшего результата. Такие игры всё равно рано или поздно появятся, так почему бы России не стать их амбассадором?

Стас Кувалдин:

Ответом на Олимпиаду в 20-е и 30-е, когда мы ее игнорировали (или нас не приглашали) стала Спартакиада, то есть игры проводили в честь Спартака, олицетворявшего борьбу с угнетателями и воплощавшего тот вид правильного героизма, который соответствовал коммунистической идеологии.

Сейчас идеология другая и надо бы проводить альтернативные игры в честь других героев. Более патриотичных и традиционных.

Я бы, например, Коловратиаду предложил.

А что - вот, и кино недавно было.

Первая Евразийская Коловратиада, например. Звучит

Андрей Дихтяренко:

Я достаточно равнодушен к спорту, но вот если бы параллельно к официальной появилась альтернативная Олимпиада, в которой бы отсутствовали ограничения на допинг и фармакохимические эксперименты, такую бы я смотрел.

И чтобы перед участием каждого спортсмена появлялась красивая инфографика: что именно в него вкачали и к каким эффектам это должно привести.

Хорошо представляю эту гонку вооружений фармкомпаний: психосинхронизированные для синхронного плавания китайские пловцы; семисоткилограммовые борцы сумо из Монголии и стреляющие по-македонски македонские биатлонисты.

Очень надеюсь, что РФ в кои-то веки сможет обратить свой позорный недуг в подвиг, воспользуется моментом и создаст свою альтернативную Доп-Олимпиаду - пора уже что-то полезное сделать для человечества, быстрее-выше-сильнее.

Олег Лекманов:

Поэт Блок. Из черновиков

Впереди с нейтральным флагом,

В белом венчике из роз

Олимпийский наш колосс.

Ольга Туханина:

Спортсмены - это элита нашей страны. А элита потому и элита, что не чета нам с вами. Элите положено быть космополитами. Патриотизм - он для быдла и анчоусов. А элита - сегодня здесь, а завтра - там. Здесь он вещает с экрана ТВ, а там у него гражданство и виды на жительство. Здесь он член "Единой России", а там он простой аполитичный гражданин Германии. Вы еще "спасибо" скажите, что сегодня специально для вас элита использует патриотическую риторику. В 90-х даже риторики не было. Цените. Поэтому, когда спортсмен говорит, что выступает за родную страну, он говорит так, чтобы сделать вам приятно. Завтра он будет горд тем, что выступает за другую страну. Ничего в этом плохого нет. Имеет право.

Но слышны голоса и вполне лояльных блогеров, которые не готовы перекладывать всю вину на ВАДА.

Александр Коц:



Я уже говорил в прошлый раз и скажу в этот то же самое. Конечно в решении ВАДА есть политика. Она, как минимум, выражается в повышенном внимании именно к российским потребителям спортивной фармакологии, хотя жрут ее, разумеется, все. И чем больше мы будем это игнорировать, делая круглые глаза и уверяя, что мы самые чистые в мире, тем сильнее будет к нам внимание.



Все мы слышали, как глава РУСАДА признавался, что Россия изменила тысячи допинг-проб. При этом я что-то не помню, чтобы кто-то из российских функционеров за это был наказан. Чтобы шло какое-то громкое расследование с еженедельными отчетами перед болельщиками и спортсменами, которых чиновники от спорта поставили в положение раком. А без гимна и флага - это именно такое положение. И тут уж личный выбор каждого.



И чем дольше мы будем соглашаться на такое положение вещей, тем больше с каждым разом будет политики. Я считаю, что с нейтральным флагом на Олимпиаду можно ехать только при одном условии, что этот флаг по окончании соревнований будет на первой строчке турнирной таблицы. А не болтаться где-то ниже ватерлинии немым доказательством для «доброжелателей»: «Не можете ничего без допинга».

Максим Кононенко:



У меня нет никаких вопросов к WADA и вообще ко всей этой совершенно самозванной системе допинг-контроля. Я еще в прошлый раз всё про них написал.



Но у меня есть внутренний вопрос: по чьему указанию правили базу данных?



То, что база данных была поправлена признается РУСАДА. Причем руководство РУСАДА говорит, что не знает, то ее правил. И о том, что ее поправили, руководство РУСАДА узнало уже после того, как базу передали.



И вы знаете: я им верю.



Но пусть нам скажут, кто ее правил? Насколько я понимаю, гарантом ее сохранения выступал Следственный комитет. Совершенно не обязательно, что правили они.



Но пусть нам скажут: КТО?



Лично мне это важно. Это важно России.



Тина Канделаки:



Исполком WADA лишил нас права участвовать в крупных международных турнирах на 4 года. В списке запрещенных для нас отныне соревнований находятся не только Олимпиады, но потенциально и чемпионаты мира, так что если кто-то рассчитывал на то, что мы вот-вот перевернем страницу, — вас ждет еще и следующий том.



Да, спорт высших достижений испорчен деньгами, политикой и властью. Кому-то легче кивать на Запад и намекать, что рыльце в пуху у всех. Да, самые яркие спортсмены в мировом спорте — не более чем высокооплачиваемые пешки, которым в духе «Крестного отца» делают предложение о допинге, от которого они не могут отказаться. Но согласятся ли наши чистые атлеты на еще четыре года давления, подозрений и упреков? Будем ли мы обвинять их в отсутствии патриотизма, когда они решат сменить спортивную юрисдикцию? Я знаю точно, что никого не смогу упрекнуть. Человек ищет, где лучше, а на утро 9 декабря лучше точно не у нас. И вот здесь мы подходим к вопросу ответственности, последствий и перспектив.



В этой истории есть конкретные виновники. Люди, которые хотели выслужиться там, где их никто об этом не просил. Они легко пожертвовали судьбами спортсменов, а теперь и спортивными перспективами всей страны. Мне кажется, нам пора вывести их из сумрака, наказать по всей строгости закона и заодно начать перестройку всего российского спорта. Хотели мы того или нет — сегодня нас действительно обнулили, и теперь нам точно уже нечего терять.

Платон Беседин:

Правильно будет, если вся эта ситуация с WADА станет поводом для серьёзного пересмотра того, что творится у нас в спорте. Для пересмотра, выводов, наказаний и принятия соответствующих мер. Но боюсь, этого не случится, а всё скатится в обыденный бесполезный политический срач.

Сергей Васильев:

С удивлением узнал, что существуют некие "мы", которые неравнодушны к судьбе "наших" фигуристок, футболистов, легкоатлетов, биатлонистов и прочих профессиональных развлекателей, находящихся на государственном иждивении. Если что - я у государства биатлонистов не заказывал! И полуголых несовершеннолетних девиц на коньках - тоже.

Анастасия Миронова:

По поводу отстранения России от международных соревнований у меня только одно соображение - и славно! Может, денег сэкономим. Многие годы я пишу о лицемерности финансирования за госсчет большого спорта в таких странах, как наша. Потому что расходы на содержание спортсменов несоизмеримы с приносимой их победами пользой. Огромные, какие-то просто невероятные деньги у нас тратятся на отдельных атлетов и на спортклубы как на самостоятельные проекты. Стране от этих трат нет никакой пользы. После Сочи за первое место вручали 4 млн рублей. За второе - 2,5 млн. Бронзовая медаль оценивается в 1,7 млн рублей. Кроме того, они получили по Мерседесу престижных серий. После летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро победителям дарили БМВ. После корейской Олимпиады - тоже давали машины.

Не спорю, труд за победой стоит тяжелый. Но почему платить за них должна я, например, из своих налогов? Лично для меня, для моей семьи они что сделали? Ничего! Пускай им платят миллионы и дарят подарки частные поклонники. Пускай они зарабатывают на рекламе. Никакого отношения к государству их достижения не имеют. Государство и так потратилось на них, пока они тренировались. Кто-то реализовывает свои детские мечты и амбиции, выигрывает гонку, попадает в телевизор - почему граждане обязаны за это платить?

Огромные денежные призы за счет казны в спорте аморальны. Как и строительство стадиона для "Зенита" за счет города. Нам нет прока от этих трат.

И неправда, будто большой спорт служит в нашей стране популяризацией здорового образа жизни и спортивных секций. Бесплатных секций все меньше, они есть только в крупных городах, большинству детей недоступны. Причем, даже если ребенок записан в СДЮШОР, хоть на танцы, хоть на хоккей, хоть на бокс, родители вынуждены покупать за свой счет форму, снаряжение, почти всегда они сами оплачивают поездки на соревнования и находят сопровождение. То есть, в реальности заниматься серьезно спортом в России могут только дети состоятельных родителей и лишь в мегаполисах. А некоторые виды спорта - хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика - стали доступны исключительно богатым. То же - с бальными танцами.

Эффект популяризации спорта есть, а последствий нет, потому что парнишкам, которые, впечатлятся достижениями футболистов, некуда пойти. И гимнастки с фигуристками ни на что не мотивируют - у семей нет денег покупать коньки, костюмы, оплачивать тренировки у именитых мастеров и возить детей на соревнования.

Егор Холмогоров:

В очень неприятной ситуацией с ВАДА есть только один несколько обнадеживающий аспект.



Быть может закончатся эти бесконечные политические карьеры через спорт...



Насколько я понимаю, причиной последнего скандала стало внесение изменений в базы ради того, чтобы прикрыть тех, кто теперь стал политическими шишками.



А эта бесконечная спортсменократия (при том, что никого не хочу обидеть, есть среди депутатов-спортсменов и замечательные люди как Валуев) - достала. Она символизирует _полное_, именно что _полное_ отсутствие в России Нормальной Политической Элиты.



В стране с нормальной политической элитой профессиональный спортсмен сможет попасть в парламент хорошо если раз в 30 лет, а не массовой комплектацией в каждом созыве, как у нас.



И, быть может, тогда у нас хотя бы на уровне парламента, не говорю выше, появятся люди, которые смогут процитировать хотя бы четыре строчки Илиады на языке оригинала.