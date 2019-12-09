Россию на четыре года отстранили от крупных международных соревнований

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Решение принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом России. Также исполком ВАДА ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета. Таким образом, российские спортсмены не смогут участвовать под российским флагом в Играх в Токио 2020 году и в Пекине в 2022 году.

В Международной федерации футбола ранее заявили, что определятся с возможными санкциями в отношении сборной России не раньше, чем Всемирное антидопинговое агентство вынесет окончательное решение. Теперь ФИФА должна принять решение по сборной России по футболу. От ФИФА зависит, примут ли футболисты участие в Чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, поэтому на него не распространяются рекомендации комитета по соответствию. УЕФА напрямую не подчиняется ВАДА, но является членом ФИФА и обязан соблюдать условия кодекса, говорится в заявлении антидопинговой ассоциации.

25 ноября Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года. Кроме того, в течение четырёх лет российский флаг нельзя будет поднимать ни на каких соревнованиях, а российские спортсмены и их персонал смогут участвовать в них только при условии, если им удастся доказать свою полную непричастность к каким-либо нарушениям. При этом представлять свою страну официально они всё равно не смогут.

Накануне рассмотрения вопроса о санкциях в отношении российских спортсменов Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства призвал полностью отстранить их от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. По мнению 17 известных в прошлом спортсменов, предложение Международного олимпийского комитета разрешить чистым атлетам из России соревноваться в Японии под нейтральным флагом является недостаточным наказанием. Таким образом, Комитет атлетов присоединился к требованиям антидопинговых агентств США и Великобритании, которые выступают за максимальные санкции в отношении России.

Девять членов комитета считают, что единственным правильным решением станет полный запрет россиянам выступать на двух следующих Олимпиадах. Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением не только тех, кто играет честно, но и тех, кто старается защищать свои принципы, говорится в заявлении Комитета атлетов.

Новые махинации с допинговыми пробами российских спортсменов вскрылись в январе 2019 года, когда ВАДА получила из московской лаборатории базу данных. Специалисты ассоциации обнаружили, что в ней отсутствуют сотни потенциальных положительных проб.

Изменения в базе, по мнению экспертов ВАДА, были сделаны в период с 2016 по 2019 год, то есть уже после публикации доклада Макларена о допинговых махинациях России на Олимпийских играх в Сочи и бегства чиновника РУСАДА Григория Родченкова в США. Кроме того, после 25 ноября 2018 года – даты, когда Россия согласилась на передачу базы данных своей лаборатории в ВАДА, – кто-то в Москве внёс в неё поддельную переписку, пытаясь представить всё так, будто изменения вносил Родченков и его помощники.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус подтвердил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам Всемирного антидопингового агентства: "Нас предали, это какой-то заговор. Изменения вносились, в том числе буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года".

Ганус также подчеркнул, что доступ к данным могли получить только влиятельные люди, близкие к российским властям. Россия – страна с высоким спортивным уровнем, однако люди, которые отвечали за решение в сложившейся ситуации, выбрали неправильный путь, отметил глава РУСАДА.

Допинговый скандал в российском спорте продолжается уже несколько лет. Из-за него российская сборная не была допущена к Играм 2016 года. Российские власти отрицают, что допинговая программа существовала на государственном уровне.