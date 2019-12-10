Трёхкратная чемпионка мира раскритиковала спортивные власти РФ

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене опубликовала открытое письмо к руководству Министерства спорта и Олимпийского комитета РФ с требованием наказать всех виновных в отстранении России от международных соревнований.

В письме, опубликованном "Чемпионат.com", Ласицкене указывает, что с 2015 года, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована из-за допинга, а спортсмены из России лишились возможности выступать под российским флагом, не было принято никаких мер, чтобы изменить ситуацию.

"Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан?" – пишет спортсменка. Почему в легкой атлетике по-прежнему "вовсю используют запрещенные препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы, спрашивает Ласицкене.

По её словам, на сегодняшний день у неё нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его. Спортсменка указывает, что она уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований и хочет получить то, что ей принадлежит, – право выступать. "Всегда и везде. За это я и борюсь!" – заявила Ласицкене.

Она также пригрозила подать в суд на ВФЛА и её бывшего руководителя Дмитрия Шляхтина в связи с тем, что их "действия привели к нынешней ситуации".

В сентябре 2019 года Мария Ласицкене стала первой в истории спортсменкой, ставшей трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. На чемпионате мира Ласицкене выступала как нейтральный спортсмен из-за дисквалификации ВФЛА. Осенью Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы года. В конце ноября стало известно, что Ласицкене не примет участие в турнире в Глазго.