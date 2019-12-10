Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Солистка группы Roxette Гун-Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни, сообщает газета Expressen со ссылкой на её менеджера Мари Димберг. Певица с начала 2000-х годов боролась с раком.

Певица начала сольную карьеру в середине восьмидесятых, тогда же стала известна миру как участница Roxette. Она выпустила восемь студийных альбомов, последний – в 2013 году.

В 2016 году она прекратила концертную деятельность по совету врачей, но продолжала записывать музыку.