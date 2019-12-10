Статьи импичмента против Трампа включат в себя два обвинения

Руководство демократов в Палате представителей Конгресса США заявило, что будет добиваться импичмента президента Дональда Трампа по двум обвинениям - в злоупотреблении властью и в воспрепятствовании расследованию его деятельности, которое проводил Конгресс.

Об этом заявила во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Эти обвинения составят так называемые статьи импичмента - документ, который, как ожидается, уже на этой неделе будет вынесен на голосование в юридическом комитете Палаты представителей. Если статьи импичмента будут одобрены в комитете, их вынесут на голосование всей Палаты представителей. У демократов большинство и в комитете, и во всей Палате, поэтому, как ожидается, импичмент Трампу будет объявлен. По всей вероятности, это произойдёт ещё до Нового года.

Решение сформулировать статьи импичмента было принято по итогам расследования, которое началось в сентябре. Демократы утверждают, что Трамп злоупотребил властью, поставив свои интересы выше национальных, когда оказывал на власти Украины давление с целью навредить своему политическому сопернику - Джо Байдену. Опираясь на показания ряда свидетелей, демократы утверждают, что Трамп заморозил летом этого года военную помощь Украине, чтобы добиться от президента этой страны Владимира Зеленского сговорчивости по вопросу о расследовании деятельности Байдена на Украине. Демократы считают, что тем самым Трамп убеждал Украину вмешаться в президентские выборы в США.

Второе обвинение связано с отказом администрации Трампа сотрудничать с расследованием Конгресса о возможности импичмента. Белый Дом запретил давать показания ряду ключевых сотрудников администрации.

Сам президент и поддерживающие его республиканцы утверждают, что никакого нарушения закона со стороны Трампа не было, а демократы хотят объявить ему импичмент по политическим причинам.

Некоторые наблюдатели ожидали, что статей импичмента будет больше, они включат в себя, например, взяточничество или воспрепятствование правосудию, и будут относиться не только к "украинскому" эпизоду, но и к действиям Трампа, законность которых поставил под сомнение спецпрокурор Роберт Мюллер в своём докладе о российском вмешательстве. Демократы, однако, выбрали "узкий" вариант формулировки статей импичмента, который, по их оценкам, может поддержать большинство членов Конгресса.

Если Палата Представителей объявит Трампу импичмент, решение об отстранении президента от должности должен будет принять Сенат. Там у республиканцев большинство, и наблюдатели считают отстранение Трампа от должности крайне маловероятным.

Ни один президент США ещё не был отстранён от должности после импичмента, однако Ричард Никсон в 1974 году ушёл в отставку под угрозой отстранения.