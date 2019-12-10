Приговоры подросткам, получившим по 6,5 лет за пикет, оставлены в силе

В Ростове-на-Дону суд отклонил апелляции на приговоры Яну Сидорову и Владиславу Мордасову, которых осудили на шесть с половиной лет по обвинению в подготовке массовых беспорядков в городе.

Адвокаты осуждённых заявили, что будут обжаловать решение в Верховном суде и намерены дойти до Европейского суда по правам человека.

Ян Сидоров и Владислав Мордасов были задержаны 5 ноября 2017 года в Ростове-на-Дону вместе с ещё одиннадцатью сторонниками запрещённого в России движения "Артподготовка" националиста Вячеслава Мальцева, назначившего на этот день "революцию". По версии следствия, через чат в телеграме молодые люди призывали к беспорядкам, а также планировали нападения на полицейских и захват здания областного правительства.​ На тот момент Сидорову было всего 18 лет, Мордасову – 21 год.

Обвиняемые утверждали, что просто вышли в тот день к областному правительству с одиночными пикетами и ни в какой "революции" принимать участие не планировали. В их руках были плакаты с надписями "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку". Свою вину в подготовке беспорядков они не признали. Позже несколько свидетелей заявляли в суде, что их заставили подписать показания под давлением и пытками. Сами обвиняемые также жаловались на пытки.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Сидорова и Мордасова политическими заключёнными.

По данным "ОВД Инфо", после акции 5 ноября 2017 года в 10 российских городах возбудили уголовные дела как минимум на 35 человек.