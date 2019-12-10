Госдепартамент США ввёл санкции в отношении главы грозненского управления МВД Аслана Ирасханова за "внесудебную казнь 27 человек". Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Госдепартаменте отметили, что убийство произошло во время работы Ирасханова командиром Полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова.

"Мы обеспокоены продолжающимися насилием и грубыми нарушениями прав человека в Чечне, в том числе широко распространенными случаями внесудебных убийств, пыток, похищений и произвольных задержаний представителями власти. Российское правительство не предпринимает адекватных шагов для судебного преследования или наказания должностных лиц, причастных к этим нарушениям, что создает атмосферу безнаказанности", – сказано в заявлении.

Аслан Ирасханов возглавляет грозненское управление МВД с лета. Ранее он был начальником ППСП имени Ахмата Кадырова. Именно в подвале здания этого полка, согласно расследованию "Новой газеты", в январе 2017 года 27 задержанных стали жертвами внесудебной казни.

Власти Чечни обвинения отрицали.