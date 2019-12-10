Несколько стран бойкотировали Нобелевскую церемонию из-за Хандке

В Стокгольме и Осло во вторник прошли церемонии вручения Нобелевских премий за этот год. О лауреатах было объявлено в октябре, вручают премии по традиции 10 декабря.

Нобелевскую премию мира получил в Осло премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али – за урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Остальные премии вручал в Стокгольме лично король Швеции Карл XVI Густав. В преддверии церемонии в столице Швеции прошли акции протеста, а несколько государств, в том числе Турция, Албания и Босния, официально бойкотировали вручение премий. Причиной этого стало решение Нобелевского комитета присудить премию по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке. Во время войн на Балканах он выступал с просербских позиций, ставил под сомнения утверждения о военных преступлениях, совершаемых боснийскими сербами. Он также выступал на похоронах сербского лидера Слободана Милошевича, которого судил Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге по множеству обвинений.

В Стокгольме несколько тысяч человек протестовали против вручения премии человеку, который, по их словам, отрицает геноцид. Бойкотировал церемонию также член Шведской академии писатель Петер Энглунд. С резкой критикой решения Нобелевского комитета выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, заявив, что он наградил "расиста". Военные репортёры, которые работали в Боснии во время войны, под хештегом #BosnianWarReporters рассказали в соцсетях о том, что были свидетелями преступлений со стороны сербов. Напротив, поздравил Хандке президент боснийской Республики Сербской Милорад Додик.

Сам Хандке после решения о присуждении ему премии не комментировал обвинения в свой адрес. В своей Нобелевской лекции он также не говорит о войне на Балканах.

Петер Хандке родился в 1942 году. Среди наиболее известных его произведений – "Шершни", "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым", "Медленное возвращение домой", пьеса "Оскорбление публики". Хандке – автор сценария фильма Вима Вендерса "Небо над Берлином".

Нобелевскую премию во вторник вручили также польской писательнице Ольге Токарчук - за 2018 год. В прошлом году премия не вручалась.