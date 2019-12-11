Адвокат: против шамана Габышева возбудили уголовное дело

Против якутского шамана Александра Габышева, который шёл в Москву «изгонять Путина», возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

По его словам, дело возбудили из-за того, что при задержании Габышев повредил одежду одному из полицейских. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Накануне Габышев был вновь задержан полицией в Якутии – спустя несколько дней после того, как он начал свой второй поход на Москву. Ранее полицейские также задержали одного из ближайших соратников шамана, Евгения Ростокина. Его увезли в управление ФСБ по республике. На каком основании произведены задержания – неизвестно.

В марте 2019 года шаман Александр Габышев объявил о походе из Якутска в Москву. Тогда он заявлял, что президент России Владимир Путин является "порождением тёмных сил" и изгнать его под силу только такому шаману, как он. Габышев прошёл около 3 тысяч километров и привлёк по пути множество сторонников, но в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники ФСБ и отправили обратно в Якутск. Шамана поместили в психоневрологический диспансер и признали невменяемым.

Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В сентябре Габышева выпустили под подписку о невыезде.

Второй поход на Москву шаман начал 8 декабря. Утром 10 декабря сайт Сибирь.Реалии сообщил, что полицейские разыскивают Габышева в Якутске с целью вручить ему повестку "для проведения следственных действий". Также полиция приходила домой к сестре шамана.