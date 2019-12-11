"Слугу народа" с Зеленским впервые покажут на российском ТВ

Российский телеканал ТНТ с 11 декабря начнёт показывать сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В сериале, который впервые покажут в России, три сезона — всего 51 серия. Это одно из самых популярных шоу на украинском телевидении. В России права на показ "Слуги народа" приобрел "Яндекс".

В сериале, первый сезон которого вышел в 2015 году, Зеленский играет учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом Украины.

Актёр и продюсер Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года, набрав более 70 процентов голосов в первом туре выборов. Впоследствии его партия, названная "Слуга народа", получила большинство голосов на выборах в Верховную Раду.

Сериал "Слуга народа" начнут показывать на российском телеканале ТНТ спустя два дня после первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.