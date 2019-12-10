Не поражение, но и не победа. Итоги переговоров в Париже

На первом для шестого президента Украины "нормандском саммите" по Донбассу достигнуты договоренности о прекращении огня, обмене пленными и расширении миссии ОБСЕ.

Возобновившиеся спустя более чем три года в "нормандском формате" переговоры лидеров Украины, Франции, Германии и России стали очередной попыткой приблизить установление мира в Донбассе. На пресс-конференции после переговоров в Елисейском дворце с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский заявил, что пока удалось достигнуть не так много, как хотелось бы. В рамках саммита состоялась и первая более чем часовая встреча тет-а-тет украинского президента с российским. Зеленский заверяет, что на переговорах в Париже не пересек ни одну из "красных линий". Оппозиционные фракции Верховной рады "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" в преддверии саммита призвали президента Украины не допустить "никаких компромиссов, которые могут привести к федерализации государства, отказа от европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий безопасности и деоккупации: вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей".

Накануне встречи "нормандской четверки" в Киеве, Львове и других городах состоялись митинги под лозунгом "Нет капитуляции!". А начиная с 8 декабря несколько сотен активистов разбили палаточный лагерь у офиса президента Украины с требованием к Зеленскому не сдавать в Париже национальные интересы. После объявления итогов "нормандского саммита" демонстранты объявили о сворачивании своей акции, поскольку президент не пересек "красные линии".

Путин против контроля Украиной границы до выборов в ОРДЛО

На парижских переговорах достигнуты договоренности о том, что до конца года произойдет обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" и полное прекращение огня, а также продолжится разведение войск на линии соприкосновения в Донбассе. В течение минувших нескольких месяцев состоялось разведение в трех местах: Станица Луганская, Петровское и Золотое. Сопровождавший Зеленского министр внутренних дел Украины отрапортовал журналистам в Елисейском дворце, что никакой "зрады", то есть, предательства украинского президента нет. "По границе не договорились. Отвод войск предлагала Россия по всей линии, Украина не согласилась, поскольку нам это невыгодно. Договорились об отводе в трёх точках, где именно – будем ещё решать", – рассказал Арсен Аваков. Вопрос о контроле Украиной более чем четырехсоткилометрового участка восточной границы с Россией – один из ключевых в урегулировании конфликта. Путин настаивает на строгом выполнении Минских соглашений по Донбассу, согласно которым сначала там следует провести местные выборы и только после этого передавать контроль над границей украинской стороне. Зеленский настаивает, что сначала Украина должна получить контроль над границей, и только после этого можно проводить выборы. Позицию Киева поддержала в Париже и Ангела Меркель. Немецкий канцлер считает, что Минские договоренности не являются "каменным документом" и могут быть изменены. Стороны пока не договорились о том, кто, как и когда будет организовать голосование в ОРДЛО.

Российский президент, как и на "нормандской" встрече осенью 2016 года вновь призвал украинские власти к прямому диалогу с лидерами сепаратистов. Для Кремля, как считают в Киеве, важна легитимация сепаратистов, чтобы показать, что на территории Донбасса внутренний конфликт, к которому не причастна Россия. При этом для Москвы важно, чтобы именно нынешнее руководство ОРДЛО и в дальнейшем представляло власть на этих территориях. Реагируя на слова Путина о прямом диалоге, Зеленский отметил, что в Украине более миллиона вынужденных переселенцев из ОРДЛО, он говорит с ними каждый день и считает необходимым участие их представителей в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Еще об одно решении саммита сообщила на пресс-конференции Ангела Меркель. По ее словам, мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе будет расширен, и в скором времени она сможет наблюдать за происходящими там процессами не 12, а все 24 часа в сутки. Через четыре месяца "нормандская четверка" соберётся, чтобы обсудить новые шаги, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины.

В совместном коммюнике по итогам переговоров стороны отметили необходимость включения "формулы Штайнмайера" (механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов, - прим. ред.) в законодательство Украины, договорились о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот закон коротко называют – об особом статусе Донбасса. Он был принят еще в 2015-м на три года и уже дважды продлевался. Сейчас срок его окончания – 31 декабря 2019-го. Зеленский готов внести на рассмотрение парламента предложение о продлении действия этого документа еще на год. После этого в закон могут быть внесены изменения, предполагающие, в частности, имплементацию формулы Штайнмайера. Путин в Париже повторил требование о внесении поправок в Конституцию Украины об особом статусе для Донбасса. Однако накануне "нормандского" саммита помощник Зеленского по международным вопросам Андрей Ермак заявил на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", что Киев готов выполнить пункт Минских договоренностей, который предусматривает проведение конституционной реформы, в основе которой лежит децентрализация. "Речь идет лишь о децентрализации, в результате которой отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия. Но это не будет означать ни федерализацию, ни автономию", – подчеркнул Ермак. Согласно Минским договоренностям, Верховная рада также должна принять закон об амнистии. Зеленский обещает открытую дискуссию по этому вопросу сначала в украинском обществе, а затем и в парламенте.

Контракт о транзите через Украину российского газа может быть вскоре подписан

Владимир Зеленский приехал в Париж с самой многочисленной делегацией – тринадцать человек. В ее составе были и министр энергетики Алексей Оржель, и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Путин прибыл на переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком. Российские СМИ поспешили сообщить о том, что президенты Украины и России договорились о заключении нового контракта о транспортировке российского газа через украинскую территорию в страны Евросоюза. Однако эту информацию опроверг Юрий Витренко. По его словам, как трехсторонние, с участием ЕС, так и двухсторонние газовые переговоры продолжатся в ближайшее время. Срок действия десятилетнего транзитного контракта, как известно, истекает 31 декабря 2019 года. Остановка прокачки российского газа может привести не только к потере государственной казной трех миллиардов долларов в год, но и потребует от Украины поиска новых маршрутов импортных поставок топлива. По мнению экспертов, российский газопровод в обход Украины "Северный поток–2", может заработать не раньше 2021 года. И лишь в том случае, если не начнут действовать американские санкции, в том числе и против участников этого российского проекта. Поэтому пока "Газпром" не сможет обойтись без прокачки топлива по украинскому маршруту.

Кремль предлагает заключить транзитный контракт и возобновить прямые поставки газа в Украину по льготной цене в обмен на отказ Украины от всех судебных вердиктов, включая и Стокгольмский арбитраж, по решению которого "Газпром" должен выплатить Украине около трех миллиардов долларов. В окружении Зеленского заявляют, что российские власти не против погасить долг газом и заключить транзитный контракт, правда, не на десять, как хотелось бы Киеву, а на более короткий срок. Сам украинский президент сообщил журналистам, что вопрос о газе разблокирован, осталось согласовать детали транзитного договора, включая срок, объем и цену. При этом Владимир Зеленский считает вполне возможным подписание нового контракта до конца нынешнего года.