В Петербурге по делу о растрате арестован глава "Метростроя"

В Санкт-Петербурге арестован по делу о растрате генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров. Он будет находиться в СИЗО до 6 февраля 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в ноябре 2017 года Александров совместно с директором филиала "Управление производственно-технологической комплектации "Метрострой" Олегом Кузьменко и гендиректором компании "Безопасные технологии и разработки" Анатолием Болотовым решили похитить деньги "Метростроя". Компаньоны заключили фиктивный договор на поставку сырья под видом исполнения двух госконтрактов. Следователи оценили ущерб в 178 миллионов рублей.

Александров вину не признал и попросил отправить его под домашний арест или отпустить под залог нежилого помещения стоимостью 25 миллионов рублей. Глава "Метростроя" аргументировал свою просьбу открытостью и порядочность. Он также добавил, что ничего "не шкерит" (про имущество в собственности), ни на кого "не наезжает" (про знакомство с сотрудниками правоохранительных органов) и не собирается противодействовать следствию.

Анатолий Болотов тоже арестован до 6 февраля. Он был задержан в аэропорту Пулково во время попытки вылететь в Израиль. Материалы на Кузьменко в суд не поступали.

"Фонтанка" уточняет, что речь идет о госконтрактах по поставке щебня. "Метрострой" дважды заплатил компании Болотова. Сперва 50 миллионов, а затем ещё 128 миллионов рублей. Как полагает следствие, Болотов обналичил сумму и передал деньги Александрову и Кузьменко. При этом 80 миллионов рублей глава "Метростроя" получил лично в своем кабинете.

В Петербурге неоднократно переносили сроки открытия новых станций метро, а рабочим "Метростроя" несколько месяцев не платили зарплату. Единственная в городе компания, которая официально строит метро, несколько раз срывала сроки ввода трех станций Фрунзенского радиуса - "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары". После открытия одну из станций не раз заливало водой, о чем сообщали местные жители в социальных сетях.