ФСБ заявила о задержании сторонника "Правого сектора" в Мурманске

Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала сторонника "Правого сектора", который якобы готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления, сообщила пресс-служба ведомства.

Человека, чье имя не раскрывается, задержали 10 декабря, как утверждается, во время изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. Задержанный - гражданин России 1983 года рождения. "Рен-ТВ" опубликовало видео задержания.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

"Правый сектор" - запрещенная в России экстремистская организация.