Верховный суд оставил в силе приговоры "крымским диверсантам"

Верховный суд России признал законными приговоры Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых осудили на 14 лет колонии строгого режима по делу так называемых "крымских диверсантов". Ранее сообщалось, что для участия в судебном заседании осуждённые были доставлены из симферопольского СИЗО в Москву.

В разговоре с корреспондентом Радио Свобода сын Владимира Дудки Илья отметил, что единственной надеждой на освобождение его отца остаётся новый обмен заключёнными между Россией и Украиной, если о нём договорятся президенты стран Владимир Путин и Владимир Зеленский, а "крымские диверсанты" будут включены в список подлежащих обмену лиц.

Жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в аннексированном Крыму в ноябре 2016 года. Годом позже их приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, Дудка и Бессарабов являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.​

Украинская сторона отрицает принадлежность осуждённых к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

Третий обвиняемый по делу "крымских диверсантов", Дмитрий Штыбликов, также работавший в украинском Центре содействия изучению геополитических проблем, пошёл на сделку со следствием и был приговорён к пяти годам заключения.

Все трое не попали в список заключённых и удерживаемых лиц, освобождённых 7 сентября в ходе обмена между Россией и Украиной.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Дудку, Бессарабова и Штыбликова политическими заключёнными.