Блогера Владислава Синицу внесли в список террористов и экстремистов

Блогера Владислава Синицу, осуждённого на пять лет колонии за твит о детях сотрудников Росгвардии, внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

На это обратило внимание издание "МБХ Медиа", отметив, что ещё 23 ноября Синицы в списке не было. Внесение в него, в частности, означает, что осуждённый не сможет пользоваться своими банковскими счетами и картами – они будут заблокированы.