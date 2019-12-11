Блогера Владислава Синицу внесли в список террористов и экстремистов

Блогера Владислава Синицу, осуждённого на пять лет колонии за твит о детях сотрудников Росгвардии, внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
На это обратило внимание издание "МБХ Медиа", отметив, что ещё 23 ноября Синицы в списке не было. Внесение в него, в частности, означает, что осуждённый не сможет пользоваться своими банковскими счетами и картами – они будут заблокированы.
- Блогер Владислав Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, был задержан 3 августа по обвинению в "разжигании ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов". По версии следствия, после одной из протестных акций в Москве он написал твит, в котором призвал к расправе над детьми служащих в Росгвардии. Защита настаивала на том, что Синица всего лишь ответил на вопрос одного из пользователей твиттера и никого ни к чему не призывал, а только написал о том, как бывает.
- 3 сентября Пресненский районный суд признал Синицу виновным и приговорил к пяти годам колонии общего режима. 4 октября Мосгорсуд оставил это решение в силе.
- Правозащитники считают приговор Синице несправедливым. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал его "несоразмерным", отметив, что твит блогера заслуживает "порицания, а не сурового тюремного срока".
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