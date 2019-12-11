В галерее Риччи Одди итальянского города Пьяченца обнаружена работа Густава Климта "Женский портрет". Полотно было украдено из этого же музея в 1997 году. Эксперты устанавливают его подлинность.
"Это был бы лучший рождественский подарок в истории", – отметила вице-президент галереи Лаура Бонфанти.
Находку сделал садовник. Во время расчистки плюща во дворе музея он заметил металлическую панель в стене. Открыв её, он обнаружил сумку с картиной. "Я сначала подумал, что это мусор, но потом я сразу же позвонил своему начальству", – рассказал работник галереи.
По одной из версий полиции, картина пролежала в стене все 22 года. Воры могли спрятать её там, чтобы забрать позже. Однако не смогли из-за усиленных после кражи мер безопасности.
Картина "Портрет женщины" австрийского художника была одной из самых разыскиваемых. Её стоимость оценивается в 66 миллионов долларов (это более четырёх миллиардов рублей). Похищение полотна считалось одним из самых "громких" и загадочных в XX веке.
- Кража "Портрета женщины" была обнаружена 22 февраля 1997 года, но полиция полагала, что полотно было украдено тремя днями ранее. Под подозрение следователей попали сотрудники музея, но расследование приостановили из-за недостатка доказательств. Оно было возобновлено в 2016 году. Тогда на оставленной раме от картины обнаружили следы ДНК вора.
- "Портрет женщины" Климта считается особенно важным предметом искусства. Незадолго до его исчезновения студент-искусствовед понял, что картина нарисована поверх другой работы художника, ранее считавшейся утерянной.
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