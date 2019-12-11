В галерее Риччи Одди итальянского города Пьяченца обнаружена работа Густава Климта "Женский портрет". Полотно было украдено из этого же музея в 1997 году. Эксперты устанавливают его подлинность.

"Это был бы лучший рождественский подарок в истории", – отметила вице-президент галереи Лаура Бонфанти.

Находку сделал садовник. Во время расчистки плюща во дворе музея он заметил металлическую панель в стене. Открыв её, он обнаружил сумку с картиной. "Я сначала подумал, что это мусор, но потом я сразу же позвонил своему начальству", – рассказал работник галереи.

По одной из версий полиции, картина пролежала в стене все 22 года. Воры могли спрятать её там, чтобы забрать позже. Однако не смогли из-за усиленных после кражи мер безопасности.

Картина "Портрет женщины" австрийского художника была одной из самых разыскиваемых. Её стоимость оценивается в 66 миллионов долларов (это более четырёх миллиардов рублей). Похищение полотна считалось одним из самых "громких" и загадочных в XX веке.