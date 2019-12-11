Госдума на своём заседании в среду поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах.

Документ был внесён в парламент ещё в 2017 году, однако правительство одобрило его только этим летом.

В пояснительной записке к проекту сказано, что его разработка обусловлена ростом популярности вейпов и кальянов среди детей и молодежи, а они, так же как и сигареты, "однозначно относятся к вредной и опасной продукции".

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ранее заявлял, что "ни один из симуляторов курения не может претендовать на звание изделий, которые уменьшают риск заболеваний, связанных с табаком, а значит, и ограничения для них должны быть такие же".

Депутаты планируют ввести штрафы для нарушителей нового закона, если он будет подписан президентом, до 3 тысяч рублей. Кроме того, в проекте закона предусмотрены штрафы за нарушение правил продажи электронных сигарет: как и в случае с обычной табачной продукцией, они доходят до 50 тысяч рублей.

Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", который ввёл полный запрет курения во всех закрытых общественных местах, включая бары и рестораны, был подписан президентом России в феврале 2013 года. На электронные сигареты он не распространялся.