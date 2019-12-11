Еврокомиссия представила программу по защите климата

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила так называемую "Зелёную сделку" – план ЕС по защите окружающей среды. Он предполагает, что через 30 лет страны-члены Евросоюза сведут к нулю разницу между выбросами парниковых газов и их поглощением.

В помощь странам, которые хотят отказаться от ископаемого топлива планируют привлечь в ближайшие годы до 100 миллиардов евро инвестиций (это более семи триллионов рублей).

Европейской промышленности предлагается следовать жестким экологическим нормам. При этом Еврокомиссия планирует защитить её от дешевой импортной продукции, в том числе дополнительными таможенными сборами. Кроме того, из-за квот на выбросы парниковых газов могут значительно подорожать воздушные перелеты и перевозки водным транспортом.

Предложение Еврокомиссии лидеры стран-участниц ЕС обсудят 12 и 13 декабря на предстоящем саммите. Польша, Венгрия и Чешская Республика уже выступили против программы, отмечает Reuters.