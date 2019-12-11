Комитет Сената США проголосовал за санкции в отношении России

Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал по ряду законопроектов. Всего в повестке 20 документов, некоторые из них касаются санкций в отношении России, включая санкции против рынка госдолга, строительства трубопроводов, а также признание РФ страной-спонсором терроризма. Далее документы поступят на рассмотрение общего заседания Сената, где в них могут быть внесены изменения.

Международный комитет Сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, нужно ли признавать Россию спонсором терроризма. Сейчас в список таких стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Санкции предполагают эмбарго на продажу оружия и ограничивают работу банков с партнерами из других стран.

Комитет одобрил законопроект, предполагающий введение санкций против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства. Об этом в твиттере сообщил старший демократ комитета Роберт Менендес.

Текст законопроекта предполагает внесение гражданина России в черный список, если выяснится, что он "умышленно экспортирует, передают или иным образом оказывают Сирии значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку, которая существенно повышает способность правительства Сирии приобретать вооружения, а также получать связанную с ними информацию". Находящиеся в перечне лица подлежат включению в американские черные списки. Это также касается и компаний.

Кроме этого, Комитет по иностранным делам Сената Конгресса проголосовал за законопроект, направленный на введение санкций против лиц, которые финансируют строительство российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов. Ограничения коснутся тех, кто инвестирует, продаёт материалы и технологии российскому правительству, помогая в строительстве.

Также был одобрен законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за её военное вторжение в северную Сирию. Новые санкции, как указывает сенатор Менендес, должны продемонстрировать Анкаре, что "её поведение по отношению к Сирии неприемлемо", а покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "недопустима".

Законопроекты вступят в силу в случае одобрения обеими палатами Конгресса США. После этого документы должен подписать американский президент.