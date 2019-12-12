Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

При крушении военного вертолёта в Краснодарском крае погибли два человека

Ми-28Н

Смотреть комментарии

При крушении боевого вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае в ночь на 12 декабря погибли два пилота. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны России. По данным издания "База", погибшие — заместитель командира авиаполка в звании полковника и подполковник.

Собеседник ТАСС назвал погибших опытными пилотами. По сведениям источника издания, причиной катастрофы мог быть туман. Вертолёт разбился сразу после взлёта. На место катастрофы к военному аэродрому у города Кореновск отправлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.

Ми-28Н “Ночной охотник”— серийный ударный вертолёт, принятый на вооружение в России, Ираке и Алжире. Экипаж состоит из двух человек — пилота и штурмана-оператора. Машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и может нести управляемые и неуправляемые ракеты, но в этот раз, согласно сообщению минобороны, не несла на себе боекомплекта.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG