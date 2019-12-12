При крушении боевого вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае в ночь на 12 декабря погибли два пилота. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны России. По данным издания "База", погибшие — заместитель командира авиаполка в звании полковника и подполковник.

Собеседник ТАСС назвал погибших опытными пилотами. По сведениям источника издания, причиной катастрофы мог быть туман. Вертолёт разбился сразу после взлёта. На место катастрофы к военному аэродрому у города Кореновск отправлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.

Ми-28Н “Ночной охотник”— серийный ударный вертолёт, принятый на вооружение в России, Ираке и Алжире. Экипаж состоит из двух человек — пилота и штурмана-оператора. Машина вооружена 30-миллиметровой пушкой и может нести управляемые и неуправляемые ракеты, но в этот раз, согласно сообщению минобороны, не несла на себе боекомплекта.