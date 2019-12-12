Героическая элегия. Илья Мильштейн – про Кадырова и Сокурова

Гневный телеграм-спич Рамзана Кадырова, обращенный к прославленному режиссеру, увенчивает неожиданная концовка. Из других абзацев, посвященных кинорежиссёру Александру Сокурову, мы узнаем, что он для национального чеченского лидера персонаж злонамеренный, враг неисправимый, человек отпетый. "У вас нет ни собственного мнения, ни собственной гражданской позиции. Вы выполняете чужую волю, задаете вопросы, которые вам поручили задавать другие, подобные вам", – гвоздит Кадыров Сокурова, добавляя еще, что из-за таких, как этот шайтан, "против России будут вводить любые санкции".

А финал благостный. Как если бы кто толкнул под руку регионального вождя или, скорее, того референта, который помогает ему зримо присутствовать в социальных сетях, и Рамзан Ахматович внезапно пожелал Александру Николаевичу "быть настоящим патриотом России", ведь он, вообразите себе, "и сам… готов внести свой вклад в единство народов нашей страны". Собственно, не исключено, что так оно и было: сперва, когда ему отрапортовали о выступлении Сокурова на заседании Совета по правам человека, Кадыров разгневался, а потом, когда вник в ситуацию, смягчился сердцем. Из-за чего текст у него и вышел столь неоднозначный в отношении явного злоумышленника, на деле мечтающего стать истинным патриотом.

Тема весьма деликатная.

Дело в том, что чеченская война, миновав острую фазу, сегодня продолжается в режиме неуправляемых исторических дискуссий с переходом на личности. Доходит и до прямых столкновений, как в той драке между депутатами-единороссами от Воронежской области и от Чеченской Республики, наиболее ярким эпизодом которой стало расчехление золотого пистолета. Но чаще диспуты сводятся к попыткам найти правильные ответы на разные риторические вопросы, связанные обычно с кланом Кадыровых. Дескать, кто он, нынешний глава чеченской администрации: Герой России или позор России? Или насчёт "ахматовског" моста в Петербурге: надо было увековечивать память Ахмата-хаджи в северной столице или не надо? К слову, в этих спорах в свое время принимал участие и Сокуров, для которого проблематика минувших войн не исчерпывается топонимикой, и он все силится понять, зачем России нужна Чечня.



Вот и теперь, публично полемизируя с президентом, режиссёр довольно резко высказывался на заданную им самим тему. От общего, не пора ли, мол, "отпустить на вольные хлеба всех, кому не нужна Россия и наша культура, перестать оплачивать необузданную пассионарность кавказского сектора", переходя к частному. К необходимости, переосмысливая нашу Родину, "переосмыслить статус звания Герой России". Ибо Александру Николаевичу непонятно, почему "погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы?". На что ему и возразил один из воевавших – в той гибридной манере, которая является для нашей эпохи основополагающей. А еще раньше оппонировал Путин, похвалив тех чеченцев, которым "хватило ума, здравого смысла, чувства самосохранения" перейти в конце концов на сторону России и сделаться её героями. Сдержанно похвалил, но вполне определенно.

О том, кому следует отдать предпочтение в этих дебатах, размышлять нам придется очень долго.

Война не осмыслена и не кончена, и счеты с ней не сведены, и виновники не понесли наказания

Несомненно прав Сокуров, выступающий в роли царя-освободителя для кавказских народов. Только вот он совсем не царь и сильно запоздал со своими предложениями. Поскольку чеченские войны уже в прошлом, сотни тысяч граждан, проживавших на территории мятежной республики, убиты в ходе карательных акций и в боях, а выжившие приведены к покорности в кадыровской Чечне. Кроме того, мастер культуры напрасно предается ксенофобии, до сих пор не постигая, что ельцинская и путинская Россия натворила в ходе тех войн, и не догадываясь о том, что приход к власти в Грозном клана Кадыровых есть закономерное следствие эпохи массовых убийств. А для Владимира Владимировича все они герои – и псковские десантники, павшие на той войне незнаменитой, и Кадыровы, отец и сын, успешно им завербованные.

Потому прав и Рамзан Ахматович, который не за совесть служит России и вдвойне оскорблен, когда при самом Путине кто-то смеет отказывать ему в героизме. Отец его расплатился жизнью за свой выбор, и сын в бывшей Ичкерии работает смертником, время от времени раскрывая заговоры против себя. Безраздельный хозяин Чечни, заглядывающийся также и на соседние земли, политик международного масштаба, он считает подобные разговоры совершенно недопустимыми и реагирует на них с предсказуемой яростью. Однако дерзкий киношник, как ему доложили, вхож к Владимиру Владимировичу и пользуется его благосклонностью, оттого Кадыров, мало заботясь о гармонии, в рамках одного поста пишет сразу два. Одновременно объясняясь в ненависти и выражая надежду на то, что режиссёр исправится. К тому же в речах Сокурова прозвучала и печальная нотка, отзвуком известного политологического анекдота о России в составе Чечни, и это могло позабавить Рамзана. Он вообще отзывчив на юмор и шутки, в которых предстает победителем.

Режиссёр не собирается Кадырову отвечать, ни, вероятно, даже читать его отповедь. То есть дискуссия между ними сегодня завершена, но завтра она непременно продолжится, в том же составе или в другом, но почти наверняка при участии Кадырова. Такая уж это тема, мучительная до крика, и хотя есть некая символика в том, что знаменитые люди обменялись мнениями по поводу чеченской бойни в дни ее четвертьвекового юбилея, безутешными годовщинами дело не ограничится. Потому что война не осмыслена и не кончена, и счёты с ней не сведены, и виновники не понесли наказания. Значит, и спорам не будет конца. Но рождаться в них будет не истина, а взаимная вражда, взаимное отчуждение, взаимный гнев при одной только попытке отыскать там героев.

Илья Мильштейн – журналист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции