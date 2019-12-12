Глава СПЧ решил не показывать Путину доклад о "московском деле"

Новый глава Совета по правам человека Валерий Фадеев решил не показывать президенту России Владимиру Путину доклад члена СПЧ Николая Сванидзе о поиске компромиссов при взаимодействии власти и общества. Об этом пишет "Коммерсантъ". Посвященный итогам протестных акций в России документ готовился к ежегодной встрече членов совета с Владимиром Путиным.

На встрече 10 декабря Сванидзе тезисно изложил свой доклад. В нем, согласно стенограмме заседания, опубликованной на сайте президента России, идёт речь об акциях протеста накануне выборов в Мосгордуму и важности согласования таких акций властями. А также ставится вопрос о необходимости отмены так называемой "дадинской статьи" - за многократное нарушение правил проведения митингов. В сентябре по этой статье был осуждён на четыре года колонии активист Константин Котов за серию мирных пикетов.

На следующий день после встречи членов СПЧ с президентом Фадеев, как пишет "Коммерсантъ", сказал журналистам, что доклад Сванидзе "будет тщательно рассматриваться и дорабатываться". В пресс-службе позднее добавили, что доклад должен пройти процедуру принятия членами совета, после чего будет опубликован на сайте СПЧ, но когда это произойдет, неизвестно.

По словам Сванидзе, раньше такой процедуры не было, доклад отдавался сразу или на следующий день. Член президиума СПЧ Александр Верховский назвал ситуацию вокруг доклада "странной", а его коллеги рассказали изданию, что список докладчиков перед встречей с президентом оказался засекреченным.