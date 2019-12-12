Глава СПЧ решил не показывать Путину доклад о "московском деле"

Новый глава Совета по правам человека Валерий Фадеев решил не показывать президенту России Владимиру Путину доклад члена СПЧ Николая Сванидзе о поиске компромиссов при взаимодействии власти и общества. Об этом пишет "Коммерсантъ". Посвященный итогам протестных акций в России документ готовился к ежегодной встрече членов совета с Владимиром Путиным.
На встрече 10 декабря Сванидзе тезисно изложил свой доклад. В нем, согласно стенограмме заседания, опубликованной на сайте президента России, идёт речь об акциях протеста накануне выборов в Мосгордуму и важности согласования таких акций властями. А также ставится вопрос о необходимости отмены так называемой "дадинской статьи" - за многократное нарушение правил проведения митингов. В сентябре по этой статье был осуждён на четыре года колонии активист Константин Котов за серию мирных пикетов.
На следующий день после встречи членов СПЧ с президентом Фадеев, как пишет "Коммерсантъ", сказал журналистам, что доклад Сванидзе "будет тщательно рассматриваться и дорабатываться". В пресс-службе позднее добавили, что доклад должен пройти процедуру принятия членами совета, после чего будет опубликован на сайте СПЧ, но когда это произойдет, неизвестно.
По словам Сванидзе, раньше такой процедуры не было, доклад отдавался сразу или на следующий день. Член президиума СПЧ Александр Верховский назвал ситуацию вокруг доклада "странной", а его коллеги рассказали изданию, что список докладчиков перед встречей с президентом оказался засекреченным.
- На первом заседании нового состава СПЧ 10 декабря Путин, комментируя "московское дело", поддержал жёсткие наказания по нему, заявив, что если не наказывать тех, кто "бросает в полицию бумажные стаканчики", то эти люди потом могут начать стрелять.
- Так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских было заведено после акций оппозиции за честные выборы, которые прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. По нему были арестованы более 20 человек. Позже СК закрыл дело о массовых беспорядках. Тех же, кто обвинялся в насилии к полицейским, продолжали держать в СИЗО. Несколько человек были приговорены к реальному тюремному заключению.
- Валерий Фадеев возглавил Совет по правам человека в России в октябре. До этого он возглавлял Общественную палату России, работал ведущим на Первом канале и был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года.
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