Вайнштейн заплатит $25 млн женщинам, обвинившим его в домогательствах

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного мирового соглашения с женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов, принимавших участие в переговорах.

По условиям сделки, больше 30 женщин - актрис и сотрудниц студии Вайнштейна - получат 25 миллионов долларов компенсации. От продюсера не потребуется признавать вину . Все расходы покроют страховые компании, представляющие студию Вайнштейна, которая сейчас проходит процедуру банкротства.

Юристы уточнили, что предложенное мировое соглашение получило предварительное одобрение всех основных заинтересованных сторон, но пока не утверждено судом и не подписано.

Адвокаты одной из пострадавших отказались от сделки и намерены добиваться привлечения продюсера к ответственности.

В мае американские СМИ уже сообщали, что Харви Вайнштейн заключил сделку с женщинами, обвинившими его в домогательствах. По данным издания The Wall Street Journal, продюсер обязался выплатить своим жертвам около 44 миллионов долларов. Пострадавшими считаются 75 женщин.

Вайнштейн также проходит по уголовным делам с обвинениями в изнасиловании. В январе он предстанет перед судом по уголовному делу о сексуальном насилии против двух женщин. Если Вайнштейна признают виновным, он может быть приговорён к пожизненному заключению.