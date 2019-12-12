При пожаре на единственном российском авианосце пропали три человека

При пожаре на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" пропали три человека, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник. Они находились в трюме во время возгорания.

Корабль стоит на ремонте в доке в Мурманске. Сообщение о возгорании на нижней палубе поступило в 10.49 по московскому времени. Сейчас огнем охвачен весь энергоотсек крейсера, площадь пожара составляет до 120 квадратных метров, уточняет "Интерфакс".

По данным "Ведомостей", пожар произошёл из-за невыполнения рабочими техники безопасности. ТАСС уточняет, что сейчас на авианосце горит дизельное топливо.

Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" — единственный авианосец в составе российского флота. Он введён в эксплуатацию в 1991 году, принимал участие в военной операции России в Сирии. В 2017 году встал на ремонт, в 2018 году плавучий док, в котором он ремонтировался, затонул.

На момент пожара на корабле находились более 400 человек. Его ремонт предполагалось закончить к концу 2022 года.