В Иркутске незаконно взломали квартиру правозащитника для обыска

В Иркутске сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и полицейские в штатском незаконно взломали квартиру представителя правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослава Хроменкова. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил очевидец Захар Сарапулов.

По его словам, в постановлении на обыск по адресу квартиры правозащитника было указано нежилое помещение. Мать Хроменкова заявила, что в этом случае проведение обыска незаконно. Тогда полицейские вызвали пожарных, которые вскрыли дверь квартиры циркулярной пилой, рассказал очевидец.

Правозащитники уверены, что эти "следственные действия" связаны с тем, что уголовное дело о пытках в полиции после требований юриста было передано для расследования в Следственный комитет по Сибирскому округу.

Очевидцы узнали в одном из обыскивающих следователя, который недавно перешел на повышение в Иркутск из Усолья, где ранее развалил дело о пытках в полиции.

Марина Рузаева уже три года пытается привлечь к ответственности полицейских, которые пытали её в отделении полиции в Усолье. Она утверждает, что её пять с половиной часов избивали полицейские с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа. Правозащитникам Иркутска с большим трудом удалось добиться возбуждения уголовного дела на майора Дениса Самойлова и оперативников Александра Корбута и Станислава Гольченко из УМВД Усолья-Сибирского. Двое из них до сих пор работают в местной полиции, а майор Самойлов "с почестями" ушел на пенсию.