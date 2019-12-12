Каждая шестая семья в России стала хуже питаться

Ситуация с питанием ухудшилась в 16,1% российских семей, следует из исследования Росстата за 2018 год, пишет РБК. Чаще всего о недоедании говорили неполные и многодетные семьи, а также те, что состоят только из пенсионеров.

Большинство домохозяйств (71,3%) считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% участников исследования сообщили, что оно, напротив, улучшилось. Росстат проводит выборочное наблюдение рациона питания населения во второй раз (впервые оно состоялось в 2013 году, исследование проводится раз в пять лет). Оно охватывает 45 тысяч домохозяйств, 96,4 тысячи респондентов. Период проведения последнего исследования Росстата – май–июнь 2018 года.

Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%). Аналитики Сбербанка указывали, что расходы на еду останутся повышенными, до тех пор пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

В рамках наблюдения о рационе питания населения домохозяйства попросили оценить возможность "свести концы с концами" при покупке самого необходимого. Согласно результатам исследования, большинство российских семей (72,4%) сообщили, что испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 11,1% признались, что сталкиваются с "большими затруднениями".