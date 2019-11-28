Власть Путина разошлась с обществом?

Согласно опросу Левада-центра уже 72% населения считает, что интересы общества и государства не совпадают. 25% - противоположного мнения.

Из тех, кто отмечает несовпадение интересов, каждый второй объясняет это тем, что “власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ” (53%). Это еще одна из примет кризиса.

Осознает ли падение своей популярности власть? Какова альтернатива курсу Кремля? Обсуждают политик и экономист Владимир Милов, социолог, директор "Левада-центра" Лев Гудков, участвует географ Наталья Зубаревич.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 28 ноября в 19:05.