Юрий Лужков похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков похоронен на Новодевичьем кладбище. В четверг в Храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания с бывшим главой города. Как сообщают информационные агентства, на неё пришли тысячи человек. Гроб был закрытым. Во время похорон кладбище оцепили бойцы Росгвардии.

На прощании с Лужковым присутствовали президент России Владимир Путин, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, члены правительства, политики и общественные деятели. Соболезнования принимали вдова бывшего мэра Елена Батурина и его дочери.

Присутствовал на прощании и посол Белоруссии, который передал соболезнования от Александра Лукашенко. Тот заявил в своей телеграмме о роли Юрия Лужкова в развитии отношений двух государств.

Отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в своей речи также напомнил, что возведение Храма Христа Спасителя было инициативой Лужкова.

Бывший мэр Москвы умер во вторник 10 декабря на 84-м году жизни, как сообщалось – после плановой операции на сердце в больнице в Мюнхене.