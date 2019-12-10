Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Политику было 83 года. Об этом сообщают агентства "Интерфакс" и РИА "Новости".

Лужков родился в Москве в 1936 году. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по специальности "инженер-механик". С 1974 года работал в министерстве химической промышленности.

В 1975 году был избран депутатом Бабушкинского районного совета Москвы, затем стал депутатом Моссовета. По рекомендации первого секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина был назначен в Мосгориспоком, затем возглавил его.

На первых выборах мэра Москвы в 1991 году был избран вице-мэром при руководителе города Гаврииле Попове. Вместе с женой активно участвовал в противодействии путчу ГКЧП в 1991 году, заняв сторону Бориса Ельцина. В 1992 году его указом был назначен на пост мэра города.

Эту должность Лужков удерживал до 2010 года, став одним из самых влиятельных политиков в России. В 1996 году он поддерживал переизбрание Ельцина. В декабре 1996 года по инициативе Лужкова Совет Федерации назвал Севастополь частью территории России. В 1999 году Лужков ушёл в оппозицию к Ельцину, поддержав президентские амбиции Евгения Примакова.​

Президентскую кампанию выиграл Владимир Путин и Лужков поддержал его, став одним из создателей партии "Единая Россия". Был членом Государственного совета России и одним из союзников Путина на посту президента. В 2010 году, после конфликта с президентом Медведевым, был отправлен в отставку.

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