Обвиняемый в угрозах судье по "московскому делу" отправлен в психиатрический стационар

Басманный суд Москвы отправил в психиатрический стационар Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах одному из судей по "московскому делу" Станиславу Минину.

Отправить Квасова на психолого-психиатрическую экспертизу затребовал прокурор. Он мотивировал это тем, что ещё в 2007-м году врачи диагностировали у обвиняемого "смешанное тревожное расстройство".

О задержании Михаила Квасова стало известно 10 декабря. По версии следствия, он разместил в интернете комментарий, в котором высказал намерение "прирезать" судью. При этом конкретное имя он не приводил. Сам Квасов полностью отрицает свою вину.

Судья Станислав Минин вынес обвинительный приговор активисту Константину Котову, отправив его на четыре года в колонию общего режима за неоднократное нарушение правил проведения митингов, а по факту – за несколько одиночных пикетов против политических репрессий, с которыми Котов выходил в Москве.

Ранее несколько человек были задержаны, а затем арестованы, по обвинению в угрозах в интернете судье Алексею Криворучко, который в рамках "московского дела" вынес обвинительный приговор актёру Павлу Устинову. Изначально сообщалось, что за угрозы Криворчуко был задержан и Квасов, но позже выяснилось, что в его деле речь идёт о другом судье.

По статье "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия" всем задержанным грозит до трёх лет лишения свободы.